Noticias Cripto: MB vai dar Bitcoin de graça, Binance anuncia novidades, Bíblia em NFT e outros anúncios

O mercado de criptomoedas no Brasil está com diversas novidades para esta metade de novembro. Uma das novidades é do Mercado Bitcoin que de olho na Black Frida e anunciou uma promoção com recompensas de até R$ 800 no programa de indicações de novos clientes.

Já no Magalupay, que conta com o MB para fornecimento de soluções Crypto as a Service (CaaS), oferecerá cashback para quem investir em Bitcoin, Ether e USDC. Entre os dias 21 e 26 de novembro, os clientes do MB poderão participar do programa de indicação MB Friday.

Nele, os investidores poderão ganhar até R$ 800 em Bitcoin (BTC) ao indicar um cliente. A cada indicação, o cliente MB ganha R$ 40; o mesmo valor também é destinado a quem receber o link, abrir a conta e fazer depósito mínimo de R$ 100.

O Magalupay promove sua “Cripto Friday: Receba 2% do valor do seu investimento de volta como dinheiro na sua conta MagaluPay”. Entre 18 de novembro e 31 de dezembro, quem investir a partir de R$ 200 em Bitcoin, Ether e USDC no app Magalu receberá cashback de 2% diretamente na sua conta MagaluPay. A recompensa é limitada a um cashback de R$ 400.

“Compra e venda de criptoativos é um assunto novo no Magalu, mas descontos e vantagens durante a Black Friday não são. Por esse motivo, resolvemos unir esses dois temas para incentivar os nossos clientes a fazer o seu primeiro investimento em cripto”, diz Pedro Aranha, gerente de Marketing do MagaluPay.

Quem também está com promoção de Black Friday é a Hathor que anunciou uma parceira com a Compass UOL, para uma promoção de Black Friday: Ganhe consultoria, modelagem da solução e até 100.000 Tokens (HTRs) para o seu projeto. A promoção é válida somente até 30 de novembro. Para enviar o projeto e saber mais informações, consulte o link.

Binance

A Binance anunciou que completou 1 ano de divulgação de sua prova de reservas. O mecanismo é parte de uma ampla proposta apresentada no ano passado que se baseia em seis pontos focais que todas as exchanges de criptomoedas centralizadas devem adotar para unir forças e reconquistar a confiança das pessoas.

Dois princípios fundamentais formaram a base dessa abordagem: a sanidade dos fundos dos usuários e a transparência.

“A Binance está comprometida em manter os ativos do usuário respaldados em uma proporção de pelo menos 1:1 o tempo todo, além de buscar constantemente maneiras inovadoras de garantir a tranquilidade do usuário e manter a transparência das reservas da exchange. Como a 12ª e mais recente iteração do programa de prova de reservas demonstra, no início de novembro a exchange tinha BTC suficiente para cobrir 104% dos saldos líquidos dos clientes”, declarou a corretora.

Bíblia em NFT

Outra novidade é o lançamento de um projeto brasileiro que vai converter a Bíblia em NFT. Neste NFT é possível ver 3.511.965 letras, 773.746 palavras, 31.173 versículos e 1.189 capítulos que compõem a Bíblia em seu Novo e Antigo Testamento.

O projeto pode ser acessado no site.

Mercuryo

O provedor global de infraestrutura de pagamentos Mercuryo se integrou à plataforma brasileira de pagamentos instantâneos, PIX, para simplificar o uso de criptomoedas entre os cidadãos do país.

Segundo anunciou a empresa, a integração do PIX vem como mais um passo para atrair mais parcerias, inclusive com players locais. Considerando que o PIX tem mais de 150 milhões de pessoas físicas e jurídicas utilizando seus serviços, esta era uma grande barreira de adoção às criptomoedas que a Mercuryo quebrou. Em setembro, o PIX bateu recorde com 152,7 milhões de transações em um único dia, totalizando R$ 76.1 bilhões (cerca de US$ 15 bilhões).

“Acreditamos que as soluções on-ramp são a chave para a adoção em massa no espaço Web3 que está em constante evolução. O Brasil se destaca como um dos mercados mais proeminentes liderando essa mudança. Nossa nova integração com o PIX nos capacita a receber ainda mais usuários no fascinante mundo da web3, marcando um passo fundamental na simplificação e democratização do acesso a ativos digitais no Brasil”, afirmou Bakhrom Saydulloev, gerente de produtos da Mercuryo.

Conecta ABBC

Outra novidade foi a realização do Conecta ABBC que tratou de assuntos estratégicos como Inteligência Artificial, tokenização da economia, Drex, taxonomia verde, ESG, engenharia de dados, entre outros. O evento homenageou também o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, como personalidade do ano em inovação no mercado financeiro.

No evento, os especialistas discutiram como as instituições financeiras estão se organizando para se adaptarem a nova realidade digital. Além disso, os painelistas falaram sobre aplicações da nova moeda e as inovações que ela proporcionará ao mercado como um todo.

A ABBC participa dos testes do Drex no âmbito proposto pelo Banco Central, com o consórcio com a maior quantidade de players do segmento – o que demonstra sua diversificação.

A presidente da ABBC, Sílvia Scorsato, afirmou que o evento procurou debater o cenário atual, identificando oportunidades, desafios e caminhos futuros que se desenham.

“A Associação sempre primou por trazer aos seus associados eventos como este, que compartilham conhecimentos e inspiram as soluções e os insights geradores de mudanças na sociedade”, disse.

Dinamo

Quem também realizou evento recentemente foi a Dinamo Networks. O principal objetivo da conferência foi apresentar as tecnologias de detecção de riscos e respostas, análise de comportamento de usuário, ferramentas e integração de informações, certificados e assinaturas qualificadas, além de senhas de OTP geradas e custodiadas em Harware Security Module (HSM), tecnologia de cibersecurity de alta performance, desenvolvida e fabricada no Brasil pela DINAMO Networks.

“Estamos oferecendo soluções de segurança completas próprias e de parceiros integradas, para acompanhar todo o ciclo de vida dos clientes, explica Marco Zanini, CEO da DINAMO Networks. “Conhecendo as vulnerabilidades, prevenimos em tempo real os ataques, que podem causar danos às companhias”, revela.

CoinEx

A CoinEx produziu um relatório sobre o desempenho do mercado de criptomoedas neste terceiro trimestre de 2023. E as moedas PoW tem uma novidade agradável para os entusiastas desse modelo.

Segundo o relatório, durante os últimos seis meses, uma criptomoeda específica se destacou como um desempenho notável entre as várias derivadas do Ethereum, a Kaspa (KAS).

No terceiro trimestre, o preço do KAS atingiu picos inéditos, estabelecendo-se como uma das 50 principais moedas em termos de capitalização de mercado. Com uma valorização notável de 76% durante o terceiro trimestre, Kaspa solidificou sua posição como a revelação do ano após a transição do Ethereum para o PoS. Além disso, a taxa de hash do KAS continua a crescer de forma constante, atingindo impressionantes 25 PH/s.

Enquanto isso, um dos pesos pesados da PoW, o Litecoin (LTC), passou recentemente pelo altamente aguardado terceiro halving. Em 3 de agosto de 2023, a recompensa por bloco do LTC foi reduzida pela metade, caindo de 12,5 LTC para 6,25 LTC.

Contrariando as expectativas, o preço do LTC não viu um salto significativo após o halving. Afinal, o preço das criptomoedas é influenciado por uma combinação de oferta e demanda, desenvolvimento tecnológico e casos de uso. O halving do LTC foi cercado por otimismo, mas, no final, o mercado voltou a focar nas dinâmicas fundamentais de oferta e demanda.

Upland

O metaverso Upland participa da segunda edição do NFT Rio, evento gratuito sobre bens digitais e um dos mais importantes da América Latina. A startup lançará em breve seu novo token utilitário Sparklet na rede Ethereum e permitirá a comercialização aberta a todos os interessados por meio de uma das mais reconhecidas exchanges do mundo.

A iniciativa chamada de TTE – Token Trability Event democratizará ainda mais a economia criativa de NFTs baseada na plataforma blockchain de Upland. A partir desta empreitada pioneira no mercado de ativos digitais, os usuários de Upland poderão produzir seus próprios NFTs utilizando o Sparklet e comercializar o token dentro da plataforma.

“Esses NFTs são utilizados dentro do próprio Upland ou podem se tornar contratos digitais de operações no mundo real. Por exemplo para venda de arte, impressão 3D, entre outros utilitários, como até mesmo venda de ingressos para shows e eventos”, explica Ney Neto, country leader de Upland no Brasil.

Durante o primeiro dia do evento, que se encerra no dia 19 como parte do Festival Multiplicidade, Upland anunciou a parceria com o Crypto Rastas, série brasileira de NFT que tem até mesmo Snoop Dog entre seus colecionadores.

O Crypto Rastas será um dos primeiros projetos a utilizar o Sparklet para criar cripto-arte para ser negociada no metaverso de Upland, mobilizando artistas visuais ligados à cultura do reggae para esta produção.

Kratos Studios

O Kratos Studios, proprietário da plataforma IndiGG, tem o prazer de apresentar seu programa ‘Kratos Games Network’, uma iniciativa estratégica que promove o investimento em estúdios de desenvolvimento de jogos, no valor total de US$ 6 milhões, para fomentar a transição de jogos criados para web2 para a blockchain – a web3.

O objetivo da empresa é atingir o grupo inicial de 10 a 15 estúdios até março de 2024 e trabalhar no ecossistema de jogos que utilizem a nova tecnologia. O objetivo geral do programa é fomentar uma comunidade global de desenvolvedores de jogos para blockchain. A equipe da network vai fazer a curadoria do portfólio de jogos de primeira linha abrangendo gêneros, idiomas e nuances culturais, com o compromisso de disponibilizar esses jogos em sua plataforma.

Os estúdios de jogos selecionados terão acesso às soluções de tecnologia blockchain proprietárias desenvolvidas pelo Kratos Studio, permitindo acesso exclusivo à base de 1 milhão de usuários da comunidade global de jogadores. A integração da tecnologia blockchain está preparada para facilitar a monetização, proporcionando um fluxo de receitas sustentável para desenvolvedores e jogadores.

Evento Bitcoin nos Negócios

No dia 25 de novembro, das 13:00 às 17:30, o SENGE Av. Érico Veríssimo vai receber o evento “Bitcoin nos Negócios” realizado pela Go BTC e Pagcripto . O evento contará com a presença de Diego Kolling, Diogo Mury, Rafaela Ferrari e “Azul do Fusca”, um dos principais nomes na mineração.

Além das palestras, o evento apresentará uma sessão especial chamada “Bitcoin Airdrop”. Esta iniciativa permitirá que os participantes ganhem seus primeiros satoshis e obtenham sua primeira carteira de Bitcoin. O lema é claro: “Ninguém sai do evento sem Bitcoin.”

Outro destaque do evento será a Premiação Go BTC, uma iniciativa dedicada a reconhecer e honrar os líderes destacados em cinco categorias distintas.

Melhor Projeto de Bitcoinização: Este prêmio celebra aqueles que lideraram projetos exemplares para promover a adoção e integração do Bitcoin em diversos setores.

Maior Bitcoiner de Porto Alegre: Este prêmio é uma homenagem ao indivíduo cujo comprometimento, conhecimento e impacto positivo são exemplares, destacando-se como uma figura influente e inspiradora.

Melhor Streamer: Reconhecendo a importância da comunicação e divulgação, este prêmio destaca o streamer que melhor compartilha conhecimentos, insights e entusiasmo sobre Bitcoin.

Maior Referência em Mineração: Para aqueles que desempenham um papel crucial na segurança e manutenção da rede Bitcoin, este prêmio reconhece a excelência na prática da mineração.

Maior Referência em Tecnologia: Este prêmio homenageia aqueles que estão na vanguarda da inovação tecnológica relacionada ao Bitcoin.

Blockful

A Blockful anunciou o Swaplace, uma plataforma P2P, de código aberto e sem taxas, projetada para facilitar o swap de tokens de diversos padrões, seja ERC20 ou ERC721. O projeto também abre portas para o OTC ou ‘Over The Counter’, que é conhecido como ‘Mercado de Balcão’ no mundo das finanças.

Assim, o Swaplace viabiliza negociações de compra e venda em grandes quantidades, sendo possível movimentar grandes volumes com mais privacidade, já que as transações em OTC não aparecem no livro de ofertas.

Guilherme Neves, Head de Blockchain na Blockful explica como essa iniciativa abre precedentes para novas oportunidades e conquistas no universo tecnológico de blockchain.

“O futuro do Swaplace promete desenvolvimentos que podem romper barreiras no ecossistema da web3, como a criação de vários contratos de swaps indexados em um contrato global, introduzindo várias otimizações e novos recursos para tokenização de funções”, diz Guilherme.

Zaros

O projeto brasileiro Zaros anunciou uma promoção, de 14 a 24 de novembro, não perca a oportunidade de participar e concorrer a prêmios totalizando 750 USDT. Além disso, 11 participantes sortudos, escolhidos aleatoriamente entre todos os participantes do concurso, receberão 10 USDT cada.

BRZ na Moombeam

Outra novidade é o lançamento da BRZ na Moombeam, que combina soluções de dois outros blockchains: o poder e o tamanho do Ethereum com a escalabilidade da Polkadot. Com o lançamento será possível transferir a stablecoin usando esta nova rede.

BR Punk

Fechando as novidades, o BR Punk anunciou uma votação para eleger os destaques no ecossistema de criptomoedas e web3 no Brasil em 2023. Serão 6 Categorias com 3 destaques em cada. Categorias como DeFi, Gaming, Arte e Criatividade, Educação e Research, Community Builders e até mesmo um para Memes.

A escolha dos vencedores será feita em 3 fases: fase 1 – indicação pública, fase 2 – votação pública no Twitter e fase 3 – votação pública onchain. Mais informações na publicação oficial.

