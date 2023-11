As NFTs sont un élément fondamental du marché numérique, révolutionnant notre façon de voir et d’échanger art, objets de collection et autres actifs exclusifs, parmi les plateformes émergentes qui façonnent ce scénario se trouve Myria. Un écosystème qui cherche à simplifier le processus de création et d’échange de NFT, ainsi qu’à introduire de nouvelles dimensions à l’expérience.

Mais qu’est-ce que c’est exactement que Myria et comme Est-ce que cela démocratise le monde des actifs numériques ? Dans cet article, nous explorerons en détail cette plateforme et son rôle dans l’écosystème de crypto-monnaies et NFT.

Dans cet article, nous aborderons :

Qu’est-ce que Myria Crypto ?

A Myria est un écosystème NFT qui offre une approche simplifiée du monde des crypto-monnaies et des actifs numériques. Il est conçu pour répondre aux besoins des développeurs, des projets et des passionnés qui souhaitent créer, gérer et répertorier efficacement leurs propres NFT. L’une des caractéristiques les plus marquantes de Myria est possibilité de créer des NFT sur la couche 2 de blockchain, éliminant le besoin de payer des frais d’essence élevés, rendant le processus plus accessible et plus économique.

De plus, Myria est un choix populaire pour les projets de jeux basés sur la blockchain, offrant des outils qui simplifient la création d’actifs numériques de jeu, de collections de personnages, de produits cosmétiques et d’autres éléments interactifs.

Cette plateforme est également accompagnée d’un écosystème de support complet, incluant le Portail des développeurs Myria, qui fournit des conseils et des didacticiels pour aider les développeurs à tirer le meilleur parti des outils proposés. Myria rend ainsi accessible le monde des cryptomonnaies et des NFT à un public plus large, quel que soit le niveau d’expérience technique.

En bref, Myria est une plateforme polyvalente qui simplifie la création, la gestion et le trading d’actifs numériques, ce qui en fait un choix populaire pour les projets blockchain, les développeurs et les passionnés qui souhaitent s’impliquer dans le monde passionnant des crypto-monnaies et des NFT.

MYRIA Cryptomonnaie

La cryptomonnaie MYRIA est l’actif natif de l’écosystème Myria Crypto. Il joue un papier fondamental dans le fonctionnement de la plateforme, étant utilisé à diverses fins, telles que les transactions au sein de Myria NFT Marketplace, la gouvernance de la plateforme et la participation active à la communauté. En plus d’être une crypto-monnaie échangeable sur les bourses, MYRIA est l’épine dorsale qui soutient les opérations au sein de l’écosystème Myria, ce qui en fait un élément essentiel pour ceux qui souhaitent s’impliquer dans les actifs numériques et l’infrastructure offerte par cette plateforme innovante.

Comment fonctionne MYRIA : la crypto native de Myria

Le cœur de l’écosystème Myria est le Jeton natif MYRIA. Lancée cette année, MYRIA est non seulement une crypto-monnaie échangeable en bourse, mais joue également un rôle essentiel dans le fonctionnement du marché. Marché Myria NFT.

La place de marché Myria NFT

O Marché Myria NFT est le lieu de rencontre où les créateurs et collectionneurs de NFT se réunissent pour lister, acheter, vendre et échanger ces actifs numériques uniques. L’ajout de MYRIA Crypto au marché a introduit des fonctionnalités révolutionnaires.

Comment lister un NFT sur MYRIA

Jusqu’à récemment, les projets et les utilisateurs pouvaient lister leurs Myria NFT utilisant Ethereum (ETH). Désormais, avec MYRIA, il existe une alternative. Tous les actifs peuvent être répertoriés directement sur MYRIA, ce qui permet de coter, d’acheter, de vendre et de recevoir des redevances sur la même crypto-monnaie. Cela simplifie et accélère le processus.

Avantages de l’inscription sur MYRIA

Myria NFT est l’épine dorsale de la plateforme Myria et est conçue pour fournir des solutions évolutives et sécurisées pour les jeux et applications décentralisés. Voici un aperçu du fonctionnement de Myria Crypto :

Création d’actifs numériques : Les développeurs peuvent utiliser le SDK Myria (Software Development Kit) pour créer des actifs numériques uniques tels que des personnages, des éléments de jeu, des propriétés virtuelles, etc. Ces actifs sont représentés sous forme de NFT, ce qui signifie que chacun d’eux est unique et peut être suivi sur la blockchain.

: Les développeurs peuvent utiliser le SDK Myria (Software Development Kit) pour créer des actifs numériques uniques tels que des personnages, des éléments de jeu, des propriétés virtuelles, etc. Ces actifs sont représentés sous forme de NFT, ce qui signifie que chacun d’eux est unique et peut être suivi sur la blockchain. Stockage de niveau 2 : Myria fonctionne sur une couche 2 (L2), qui est une solution de mise à l’échelle qui fonctionne au-dessus d’une blockchain existante telle qu’Ethereum. Cela permet de stocker les actifs numériques de manière efficace et sécurisée, réduisant ainsi considérablement les frais de gaz associés aux transactions blockchain.

: Myria fonctionne sur une couche 2 (L2), qui est une solution de mise à l’échelle qui fonctionne au-dessus d’une blockchain existante telle qu’Ethereum. Cela permet de stocker les actifs numériques de manière efficace et sécurisée, réduisant ainsi considérablement les frais de gaz associés aux transactions blockchain. Pas de frais de gaz : L’une des caractéristiques les plus notables de Myria NFT est l’absence de frais de gaz. Cela signifie que les utilisateurs peuvent créer, échanger et interagir avec des NFT sans encourir les coûts traditionnellement associés aux transactions de crypto-monnaie.

: L’une des caractéristiques les plus notables de Myria NFT est l’absence de frais de gaz. Cela signifie que les utilisateurs peuvent créer, échanger et interagir avec des NFT sans encourir les coûts traditionnellement associés aux transactions de crypto-monnaie. Gouvernance et participation communautaire : Les détenteurs de tokens MYRIA ont le pouvoir d’influencer l’orientation de la plateforme Myria. Grâce au vote et à la participation active, ils jouent un rôle important dans la gouvernance de la plateforme et l’élaboration des politiques.

: Les détenteurs de tokens MYRIA ont le pouvoir d’influencer l’orientation de la plateforme Myria. Grâce au vote et à la participation active, ils jouent un rôle important dans la gouvernance de la plateforme et l’élaboration des politiques. Croissance de l’écosystème: Myria continue d’attirer les développeurs de jeux et les projets qui souhaitent bénéficier de sa technologie et de son infrastructure évolutives. Il en résulte un écosystème en constante croissance, avec de plus en plus de jeux et d’applications tirant parti de la technologie Myria pour offrir des expériences innovantes aux utilisateurs.

Myria Crypto et historique des prix

L’historique des prix des cryptomonnaies Myria La crypto offre des informations importantes aux investisseurs. Actuellement, la devise est disponible pour US $ 0,003, après un mois de hausses de prix. Sa valeur maximale atteignant US $ 0,009 a été enregistré en Avril 06 2023, tandis que la valeur minimale de US $ 0,0011 survenu le 20 juillet de la même année.

Comment et où acheter MYRIA Crypto

Pour que vous puissiez investir dans MYRIA, nous avons créé un guide étape par étape pour vous guider.

Choisissez un échange de crypto-monnaie: Tout d’abord, vous devez choisir un échange de crypto-monnaie fiable qui prend en charge le trading Myria (MYRIA). Voici quelques exemples d’échanges populaires : BingX, KuCoin, XT.com, gate.io entre autres. Inscription et vérification: Meilleures bourses de crypto-monnaie à échanger Myria Ils sont centralisés (CEX), donc avant de commencer à acheter, vous devrez enregistrer un e-mail pour ouvrir votre portefeuille. Échangez contre MYRIA: Une fois les fonds sur votre compte, vous pouvez rechercher la paire de trading MYRIA (par exemple MYRIA/USD) et créer un ordre d’achat. Vous pouvez fixer le prix auquel vous souhaitez acheter Myria ainsi que la quantité souhaitée. Stocker en toute sécurité: Après avoir acheté Myria, il est recommandé de le transférer sur un wallet sécurisé. Conserver vos crypto-monnaies dans un portefeuille personnel offre une plus grande sécurité que de les laisser en bourse.

Gardez à l’esprit que les procédures exactes peuvent varier d’une bourse à l’autre et qu’il est important de suivre les politiques et réglementations de la bourse que vous choisissez.

MYRIA Crypto Prix Prévision 2024, 2025 et 2030

Différents sites spécialisés dans la crypto proposent leurs propres projections du prix de MYRIA dans les années à venir.

Selon CoincodexSur 2024, le prix d’échange de MYRIA peut varier entre sa valeur la plus basse US $ 0,0035 et un pic de US $ 0,0051. Pour 2025, les estimations indiquent une valeur minimale de US $ 0,0046 et un maximum de US $ 0,0096. Déjà là 2030, le site prédit que la crypto pourrait être échangée pour au moins US $ 0,0083 et atteindre jusqu’à US $ 0,01 à son plus haut niveau.

D’autre part, le Prix numérique propose ses propres projections. Dans 2024, le site prédit que la valeur commerciale la plus basse de MYRIA sera US $ 0,0081, tandis que la valeur la plus élevée atteindra US $ 0,0096. L’année prochaine, 2025, la crypto peut faire varier son prix entre US $ 0,011 e US $ 0,013 au moment de plus grande valeur. Les prévisions pour 2030 indiquer une valeur minimale de US $ 0,036 et un maximum de US $ 0,039.

PortailCripto partage également ses prédictions pour MYRIA. Selon nos estimations, en 2025, la cryptomonnaie aura un prix moyen de 0,018 $ US, la valeur la plus élevée atteignant US $ 0,018. Dans l’année de 2030, l’indice de prévision des prix des cryptomonnaies indique que la valeur moyenne des échanges de devises sera US $ 0,022, avec le prix le plus élevé tout au long de l’année atteignant US $ 0,030.

Conclusion

Avec Myria Crypto, l’accès et la gestion des NFT deviennent plus simplifiés et plus rentables, notamment grâce à la possibilité d’opérer sur la couche 2 de la blockchain, ce qui réduit considérablement les frais de gaz. De plus, l’accent mis par Myria Crypto sur le développement de jeux basés sur la blockchain et la création d’un écosystème de support robuste pour les développeurs souligne son rôle de catalyseur clé dans l’innovation et la démocratisation des actifs numériques.

Le token MYRIA, en tant qu’actif natif de Myria Crypto, joue un rôle essentiel dans le fonctionnement et la gouvernance de la plateforme, reflétant l’engagement de Myria Crypto en faveur d’un système de gouvernance démocratique et participatif. Les projections de prix futures pour MYRIA et la croissance continue de l’écosystème Myria Crypto indiquent un potentiel important pour la plateforme dans le marché de la crypto-monnaie et les NFT. Myria Crypto est donc non seulement un acteur important aujourd’hui, mais aussi un projet prometteur à surveiller de près dans l’avenir du Web3 et du développement de nouvelles applications dans l’industrie du jeu vidéo.

QFP

Qu’est-ce que Myria ?

Myria est une plate-forme technologique blockchain qui vise à apporter des solutions d’évolutivité, d’efficacité et gratuites à l’industrie des jeux et des applications décentralisées.

Quel est l’objectif de Myria ?

Myria vise à offrir une expérience similaire au Web2, mais dans un environnement Web3, avec des transactions rapides, de faibles coûts et une plus grande accessibilité.

Qu’est-ce que le jeton MYRIA ?

MYRIA est la crypto native de la plateforme Myria, utilisée pour les transactions et la gouvernance sur le réseau.

La crypto-monnaie MYRIA en vaut-elle la peine ?

Myria vise à simplifier la création et l’échange de NFT, notamment dans les jeux basés sur la blockchain, et propose des solutions innovantes telles que des transactions sans gaz et un stockage de couche 2, qui peuvent réduire considérablement les dépenses opérationnelles. L’implication de la communauté dans la gouvernance et la possibilité de lister les NFT directement sur MYRIA ajoutent de la valeur pour les utilisateurs de la plateforme, ce qui constitue un différenciateur attrayant pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille d’investissement.

Myria Crypto est-il un bon investissement ?

Myria présente un modèle intéressant qui se concentre sur la résolution de problèmes courants dans l’espace NFT, tels que les frais de gaz élevés et la complexité de la création d’actifs numériques. De plus, le jeton MYRIA joue un rôle clé dans l’écosystème de la plateforme, ce qui pourrait attirer les investisseurs qui croient au potentiel de croissance des applications décentralisées et des jeux blockchain.

Comment puis-je acheter des jetons MYRIA ?

Vous pouvez acheter MYRIA sur les échanges de crypto-monnaie pris en charge en suivant les instructions fournies sur la plateforme.

Comment fonctionne la gouvernance du réseau Myria ?

La gouvernance du réseau Myria repose sur jalonnement de MYRIA, où les détenteurs de jetons peuvent voter et influencer les décisions et l’orientation de l’écosystème.

Quels sont les cas d’usage de Myria en dehors de l’industrie du jeu vidéo ?

Bien que l’objectif principal soit l’industrie du jeu, Myria peut être appliqué à une variété d’applications décentralisées où des transactions rapides et gratuites sont essentielles.

Myria prend-il en charge les contrats intelligents ?

Oui, Myria prend en charge les contrats intelligents, permettant le développement d’applications décentralisées dotées de fonctionnalités avancées.

Myria propose-t-elle un support technique et des ressources aux développeurs ?

Oui, Myria propose une variété d’outils et de ressources, dont le SDK Myria, pour faciliter le développement sur la plateforme.

Quelles sont les perspectives d’avenir de Myria ?

Myria est en constante évolution, avec des projets d’expansion et d’amélioration continue pour répondre aux demandes du marché des cryptomonnaies et du Web3.

Y a-t-il une communauté active autour de Myria ?

Oui, Myria dispose d’une communauté active de passionnés, de développeurs et de détenteurs de tokens qui participent activement à la croissance et au développement de la plateforme.

Source: portalcripto.com.br