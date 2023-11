Meilleurs jeux blockchain Solana disponibles sur Epic Games Store | PortailCrypte

Epic Games Store est une plateforme de jeux qui propose une large gamme de jeux à ses utilisateurs. Avec la croissance de la technologie blockchain, Epic Games Store a constaté une augmentation du nombre de jeux basés sur la blockchain disponibles sur sa plateforme. Solana est l’une des blockchains les plus populaires pour les jeux basés sur la blockchain et propose un nombre croissant de jeux disponibles sur Epic Games Store.

Solana compte plus de 125 jeux dans son écosystème et est le quatrième plus grand réseau blockchain le plus populaire pour les développeurs de jeux. Certains des jeux basés sur Solana les plus populaires sur Epic Games Store incluent Star Atlas, Genopets, Cryowar, Aurora, DeFi Land, Stepn et Monkey League. Star Atlas est un MMORPG de science-fiction en développement qui utilise des jetons et des NFT basés sur Solana. Avec la sortie d’une démo jouable sur Epic Games Store, les joueurs peuvent désormais essayer le jeu avant sa sortie complète.

Dans cet article, nous aborderons :

Qu’est-ce que la blockchain Solana

Solana est un réseau blockchain haute performance qui permet des transactions rapides et bon marché. Elle a été créée en 2017 par Anatoly Yakovenko, ancien ingénieur Qualcomm, et vise à proposer une solution évolutive pour les applications décentralisées. Solana est l’un des réseaux blockchain les plus rapides du marché, capable de traiter plus de 65.000 XNUMX transactions par seconde.

La technologie Blockchain est au cœur du réseau Solana. Il permet d’enregistrer les transactions de manière sécurisée et décentralisée, sans avoir besoin d’intermédiaires. Le réseau Solana est alimenté par un jeton natif appelé SOL, qui est utilisé pour payer les frais de transaction et récompenser les validateurs du réseau.

Solana Blockchain est un réseau open source, ce qui signifie que n’importe qui peut contribuer à son développement. Le réseau dispose d’une communauté active de développeurs et de passionnés qui créent une variété d’applications décentralisées, notamment des jeux blockchain.

Les jeux blockchain sur le réseau Solana deviennent de plus en plus populaires. Ils offrent aux joueurs la possibilité de gagner des crypto-monnaies et d’autres prix en jouant à des jeux. Certains des meilleurs jeux blockchain du réseau Solana incluent Star Atlas, Aurora et Genopets.

En résumé, Solana Blockchain est un réseau blockchain haute performance qui propose des transactions rapides et bon marché. Il est alimenté par le jeton SOL natif et dispose d’une communauté active de développeurs et de passionnés. Les jeux Blockchain sur le réseau Solana deviennent de plus en plus populaires et offrent aux joueurs la possibilité de gagner des crypto-monnaies et d’autres prix en jouant à des jeux.

Qu’est-ce qu’Epic Games Store

L’Epic Games Store est un boutique en ligne Plateforme de jeu PC créée par Epic Games, le développeur derrière des jeux comme Fortnite et Unreal Tournament. La boutique a été lancée en décembre 2018 et propose une large sélection de jeux PC dans différents genres, notamment des jeux populaires comme Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 et Cyberpunk 2077.

L’Epic Games Store offre un certain nombre de fonctionnalités aux joueurs, notamment une interface facile à utiliser, une large sélection de jeux PC et des fonctionnalités de personnalisation de profil. De plus, le magasin propose des jeux gratuits chaque semaine, ce qui constitue un énorme avantage pour les joueurs qui souhaitent essayer de nouveaux jeux sans dépenser d’argent.

L’Epic Games Store est également connu pour être l’un des premiers magasins de jeux à adopter la technologie blockchain, permettant la vente de jeux et de NFT basés sur la blockchain sur la plateforme. Actuellement, le magasin répertorie déjà 18 jeux basés sur la blockchain, dont la plupart devraient sortir en 2023. Le magasin prend également en charge les jeux basés sur Solana, une blockchain populaire pour les jeux.

Epic Games Store et Blockchain

L’Epic Games Store est une plateforme de distribution de jeux numériques lancée en 2018 par Epic Games. La plateforme propose une variété de jeux de différents genres, y compris des jeux blockchain. L’Epic Games Store connaît une croissance rapide et est devenu l’une des principales plateformes de jeux numériques au monde.

La blockchain est une technologie qui révolutionne la façon dont les jeux sont développés, distribués et joués. La blockchain permet aux jeux d’être plus sûrs, plus transparents et plus équitables. Epic Games Store adopte la technologie blockchain et propose des jeux blockchain sur sa plateforme.

Les jeux Blockchain sont des jeux qui utilisent la technologie blockchain pour créer un environnement de jeu plus sûr et plus équitable. La blockchain permet aux joueurs de posséder leurs objets en jeu et de les vendre à d’autres joueurs, créant ainsi un marché d’objets en jeu plus juste et plus transparent. De plus, les jeux blockchain utilisent des crypto-monnaies pour les transactions financières, ce qui rend les transactions plus sûres et plus rapides.

L’Epic Games Store propose un ensemble d’outils pour les développeurs appelé Developer Toolkit. Le Developer Toolkit permet aux développeurs de créer des jeux blockchain et de les publier sur Epic Games Store. Avec le Developer Toolkit, les développeurs peuvent créer des jeux blockchain plus rapidement et plus facilement que jamais.

En bref, Epic Games Store adopte la technologie blockchain et propose des jeux blockchain sur sa plateforme. Avec Developer Toolkit, les développeurs peuvent créer des jeux blockchain plus rapidement et plus facilement. La blockchain permet aux jeux d’être plus sûrs, plus transparents et plus équitables, créant ainsi un environnement de jeu plus agréable pour tous.

Meilleurs jeux Solana Blockchain sur Epic Games Store

L’Epic Games Store est l’un des plus grands plataformas de jeux dans le monde. Il propose une grande variété de jeux de genres et de styles différents. Ces dernières années, la plateforme s’est démarquée en proposant des jeux basés sur la blockchain, tels que les jeux Solana Blockchain.

Parmi les jeux Solana Blockchain disponibles sur Epic Games Store, Star Atlas et Aurora se démarquent. Les deux jeux offrent une expérience de jeu immersive basée sur la blockchain.

Star Atlas est un jeu de stratégie spatiale qui utilise la technologie blockchain pour offrir une expérience de jeu unique. Le jeu permet aux joueurs d’explorer un vaste univers, de construire leur propre vaisseau spatial et de participer à des batailles épiques contre d’autres joueurs. De plus, le jeu propose une économie basée sur la crypto-monnaie, permettant aux joueurs de gagner de l’argent réel en jouant.

Aurora est un jeu de rôle basé sur la blockchain qui offre une expérience de jeu immersive et engageante. Le jeu permet aux joueurs d’explorer un vaste monde fantastique, de combattre des monstres et d’autres joueurs et de gagner des récompenses en crypto-monnaie.

En plus de ces jeux, d’autres jeux Solana Blockchain disponibles sur Epic Games Store incluent Chain Crisis et Yaku. Les deux jeux offrent une expérience de jeu unique et immersive avec des graphismes époustouflants et un gameplay passionnant.

En bref, Epic Games Store est une excellente plateforme pour les joueurs à la recherche de jeux basés sur la blockchain. Avec une grande variété de jeux Solana Blockchain disponibles, les joueurs peuvent profiter d’une expérience de jeu immersive et unique tout en gagnant de l’argent réel en jouant.

Crypto-monnaie en jeu : Aurory (AURY)

Valeur maximale AURY : 23,29 $ en 2021

AURY Prix au moment de la publication : 0,644994 $

Aurora est un jeu de rôle basé sur Solana qui permet aux joueurs de gagner de l’argent en jouant à des jeux. Elle a été fondée par Yann Penno et Paul Vadillo, deux experts du gaming. Penno est le cerveau derrière l’animation d’Aurora et le design exceptionnel du jeu. Le jeu se déroule dans un univers rétro-futuriste appelé Antik, qui est un univers riche et diversifié peuplé de Nefties. Les joueurs peuvent explorer Antik, collecter et échanger des NFT uniques et concourir pour des récompenses épiques.

Un nouvel ajout à Aurory est Seekers of Tokane, qui introduit un gameplay RPG roguelike et des mondes procéduraux. Il est désormais disponible en accès anticipé sur Epic Games Store. Le jeu a également lancé un nouveau mode de jeu appelé Seekers of Tokane, qui élargit encore son univers.

Aurory est l’un des premiers projets NFT lancés sur le réseau Solana et sa popularité augmente rapidement. Le jeu est conçu pour être joué sur des appareils mobiles, ce qui le rend accessible à un public plus large. De plus, le jeu permet aux joueurs de gagner de l’argent réel en jouant, ce qui en fait une option attrayante pour les joueurs et les investisseurs.

Crypto-monnaie en jeu : Star Atlas (ATLAS)

Valeur maximale d’ATLAS : 0,267549 $ US

Prix ​​​​ATLAS au moment de la publication : 0,003081 $

Star Atlas est un jeu de stratégie en temps réel d’exploration spatiale, de conquête territoriale et de domination politique, tout en vivant parmi les étoiles. Développé sur la blockchain Solana, le jeu est construit sur Unreal Engine 5 et présente un monde de science-fiction persistant régi par une économie réelle. Le jeu offre une expérience immersive et haute fidélité, permettant aux joueurs d’explorer un vaste univers, de créer des alliances, de combattre des ennemis et de construire des empires.

Le jeu n’est pas encore sorti, mais les joueurs peuvent essayer une démo jouable disponible sur Epic Games Store. La démo permet aux propriétaires de Star Atlas NFT d’explorer l’univers du jeu et de découvrir les possibilités offertes par le jeu. De plus, Star Atlas propose une boîte à outils qui permet à d’autres studios de connecter leurs jeux basés sur Unreal Engine 5 à la blockchain Solana.

Avec un scénario profond et un gameplay engageant, Star Atlas promet d’être l’un des jeux les plus excitants sortis sur la blockchain Solana. Le jeu combine des éléments de jeux de stratégie en temps réel, de jeux de construction d’empire et de jeux d’exploration spatiale pour créer une expérience unique et passionnante pour les joueurs.

Crypto-monnaie en jeu : Yaku (YAKU)

Valeur YAKU maximale : 0.01139 $

Prix ​​YAKU au moment de la publication : 0,00096455 $

Yaku est un jeu de cartes basé sur la blockchain développé par Yaku Labs. Le jeu est basé sur la blockchain Solana et permet aux joueurs de gagner de l’argent réel en jouant à des jeux. Le jeu utilise des jetons NFT comme cartes à collectionner, qui peuvent être achetées, vendues et échangées sur les marchés de crypto-monnaie.

L’objectif du jeu est de constituer la meilleure main de cartes possible, en se basant sur les règles du poker. Les joueurs peuvent participer à des tournois ou à des matchs individuels et gagner des prix en espèces s’ils gagnent. Le jeu dispose également d’un système de classement, dans lequel les joueurs peuvent s’affronter pour atteindre le sommet du classement.

Yaku est actuellement disponible sur Epic Games Store, avec de nombreux autres jeux basés sur Solana. La liste des jeux sur l’Epic Games Store s’est considérablement allongée en 2023, avec plus de 78 jeux disponibles en novembre. Solana est l’un des réseaux blockchain les plus populaires auprès des développeurs de jeux, avec plus de 125 jeux dans son écosystème.

Chain Crisis est un MMORPG futuriste développé sur la blockchain Solana. Le jeu promet d’être une expérience unique pour les joueurs, avec des graphismes époustouflants et un gameplay amélioré par la technologie blockchain. Le jeu est développé par Chain Crisis Games, une équipe de développeurs expérimentés qui travaillent dur pour mettre le jeu sur le marché.

Le jeu est en développement depuis un certain temps et, bien qu’il ne soit pas encore sorti, il suscite déjà beaucoup d’anticipation parmi les joueurs de blockchain. Le jeu sera lancé sur Epic Games Store, qui répertorie désormais 18 jeux blockchain, dont la plupart prévoient d’être rendus publics en 2023.

Chain Crisis est un jeu qui promet d’être l’un des meilleurs jeux blockchain sur Epic Games Store. Avec son gameplay innovant et ses graphismes époustouflants, le jeu promet d’être une expérience unique pour les joueurs. Le jeu est développé par une équipe de développeurs expérimentés, ce qui signifie que les joueurs peuvent s’attendre à un jeu bien développé et soigné.

Conclusion

Les jeux blockchain deviennent de plus en plus populaires et Solana est devenu un concurrent sérieux dans ce domaine. Avec un débit élevé et de faibles coûts de transaction, Solana offre une expérience transparente aux développeurs et aux joueurs.

L’Epic Games Store est une plate-forme populaire pour les jeux blockchain, et le lancement du jeu basé sur NFT Star Atlas sur la plate-forme était très attendu. Bien qu’actuellement disponible uniquement en démo, Star Atlas permet aux propriétaires de NFT d’essayer les navires qu’ils ont achetés.

De plus, d’autres jeux intéressants sont créés sur la blockchain Solana, tels que Cryowar, Aurora, DeFi Land, Stepn, Monkey League, Sparkball, Rocket Monsters Universe, Golden Tides et Bladerite. Ces jeux offrent une variété de genres et de styles de jeu, des jeux de stratégie aux jeux d’action-aventure.

En résumé, la blockchain Solana a un grand potentiel pour devenir une plateforme leader pour les jeux blockchain. Avec sa vitesse élevée et ses faibles coûts de transaction, Solana offre une expérience de jeu fluide aux joueurs et aux développeurs. Avec Epic Games Store prenant en charge les jeux blockchain, les joueurs disposent d’une plate-forme de confiance pour découvrir et jouer à des jeux blockchain passionnants.

FAQ

Quels jeux basés sur la blockchain sont disponibles sur Epic Games Store ?

Actuellement, plusieurs jeux basés sur la blockchain sont disponibles sur Epic Games Store. Parmi eux, se distinguent Star Atlas, Aurory, Genopets, Cryowar et Stepn Monkey League. Ces jeux offrent une expérience de jeu unique, avec des fonctionnalités blockchain qui permettent aux joueurs de posséder et d’échanger des objets virtuels.

Quelles sont les options de jeu NFT disponibles sur Epic Games Store ?

L’Epic Games Store propose une variété de jeux NFT pour le plaisir des joueurs. Certains des jeux les plus populaires incluent Star Atlas, Aurora et Genopets. Ces jeux permettent aux joueurs de posséder et d’échanger des objets virtuels uniques, ce qui peut les rendre précieux à l’avenir.

Quels jeux Gala Games sont disponibles sur Epic Games Store ?

Actuellement, Epic Games Store ne propose pas de jeux de Gala Games. Cependant, Gala Games est un développeur de jeux blockchain qui propose une variété de jeux basés sur la blockchain aux joueurs du monde entier.

Quels jeux Epic Games NFT proposent de jouer pour gagner ?

Certains jeux Epic Games NFT, comme Star Atlas, proposent de jouer pour gagner. Cela signifie que les joueurs peuvent gagner de l’argent réel en jouant à ces jeux. Cependant, il est important de noter que gagner de l’argent en jouant à des jeux est difficile et nécessite des compétences, du temps et des efforts.

Comment puis-je vérifier quels jeux j’ai sur Epic Games Store ?

Pour vérifier quels jeux vous avez sur Epic Games Store, connectez-vous simplement à votre compte Epic Games Store et cliquez sur bibliothèque de jeux. Tous les jeux que vous avez achetés ou ajoutés à votre compte y seront répertoriés.

Quels jeux Epic Games propose-t-il gratuitement en 2023 ?

Il n’y a actuellement aucune information sur les jeux qu’Epic Games proposera gratuitement en 2023. Cependant, Epic Games propose régulièrement des jeux gratuits sur sa boutique, il est donc possible que des jeux gratuits soient disponibles l’année prochaine.

Disclaimer:

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-monnaies comporte un risque de perte financière.



Source: portalcripto.com.br