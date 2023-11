Epic Games Store è una piattaforma di gioco che offre una vasta gamma di giochi ai suoi utenti. Con la crescita della tecnologia blockchain, l’Epic Games Store ha visto un aumento del numero di giochi basati su blockchain disponibili sulla sua piattaforma. Solana è una delle blockchain più popolari per i giochi basati su blockchain e ha un numero crescente di giochi disponibili su Epic Games Store.

Solana ha più di 125 giochi nel suo ecosistema ed è la quarta rete più grande blockchain più popolare per gli sviluppatori di giochi. Alcuni dei giochi basati su Solana più popolari su Epic Games Store includono Star Atlas, Genopets, Cryowar, Aurora, DeFi Land, Stepn e Monkey League. Star Atlas è un MMORPG di fantascienza in fase di sviluppo che utilizza token e NFT basati su Solana. Con il rilascio di una demo giocabile su Epic Games Store, i giocatori possono ora provare il gioco prima della sua uscita completa.

In questo articolo parleremo di:

Cos’è la Blockchain di Solana

Solana è una rete blockchain ad alte prestazioni che consente transazioni veloci ed economiche. È stato creato nel 2017 da Anatoly Yakovenko, ex ingegnere di Qualcomm, e mira a offrire una soluzione scalabile per applicazioni decentralizzate. Solana è una delle reti blockchain più veloci sul mercato, in grado di elaborare più di 65.000 transazioni al secondo.

La tecnologia Blockchain è il cuore della rete Solana. Permette di registrare le transazioni in modo sicuro e decentralizzato, senza bisogno di intermediari. La rete Solana è alimentata da un token nativo chiamato SOL, che viene utilizzato per pagare le commissioni di transazione e premiare i validatori della rete.

Solana Blockchain è una rete open source, il che significa che chiunque può contribuire al suo sviluppo. La rete ha una comunità attiva di sviluppatori e appassionati che stanno creando una varietà di applicazioni decentralizzate, inclusi i giochi blockchain.

I giochi blockchain sulla rete Solana stanno diventando sempre più popolari. Offrono ai giocatori l’opportunità di vincere criptovalute e altri premi mentre giocano. Alcuni dei migliori giochi blockchain sulla rete Solana includono Star Atlas, Aurora e Genopets.

In sintesi, Solana Blockchain è una rete blockchain ad alte prestazioni che offre transazioni veloci ed economiche. È alimentato dal token SOL nativo e ha una comunità attiva di sviluppatori e appassionati. I giochi Blockchain sulla rete Solana stanno diventando sempre più popolari e offrono ai giocatori l’opportunità di vincere criptovalute e altri premi giocando.

Cos’è l’Epic Games Store

L’Epic Games Store è un negozio on-line Piattaforma di gioco per PC creata da Epic Games, lo sviluppatore di giochi come Fortnite e Unreal Tournament. Il negozio è stato lanciato a dicembre 2018 e offre un’ampia selezione di giochi per PC di diversi generi, inclusi giochi popolari come Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077.

L’Epic Games Store offre una serie di funzionalità per i giocatori, tra cui un’interfaccia facile da usare, un’ampia selezione di giochi per PC e funzionalità di personalizzazione del profilo. Inoltre, il negozio offre giochi gratuiti ogni settimana, il che rappresenta un enorme vantaggio per i giocatori che vogliono provare nuovi giochi senza spendere soldi.

L’Epic Games Store è anche noto per essere stato uno dei primi negozi di giochi ad adottare la tecnologia blockchain, consentendo la vendita di giochi basati su blockchain e NFT sulla piattaforma. Attualmente, il negozio elenca già 18 giochi basati su blockchain, la maggior parte dei quali prevede di essere rilasciata nel 2023. Il negozio supporta anche giochi basati su Solana, una popolare blockchain per i giochi.

Negozio di giochi epici e Blockchain

L’Epic Games Store è una piattaforma di distribuzione di giochi digitali lanciata nel 2018 da Epic Games. La piattaforma offre una varietà di giochi di vari generi, inclusi i giochi blockchain. L’Epic Games Store sta crescendo rapidamente ed è diventato una delle piattaforme di gioco digitali leader a livello mondiale.

Blockchain è una tecnologia che sta rivoluzionando il modo in cui i giochi vengono sviluppati, distribuiti e giocati. La Blockchain consente ai giochi di essere più sicuri, più trasparenti ed equi. Epic Games Store sta abbracciando la tecnologia blockchain e offrendo giochi blockchain sulla sua piattaforma.

I giochi Blockchain sono giochi che utilizzano la tecnologia blockchain per creare un ambiente di gioco più sicuro ed equo. La Blockchain consente ai giocatori di possedere i propri oggetti di gioco e di venderli ad altri giocatori, creando un mercato degli oggetti di gioco più equo e trasparente. Inoltre, i giochi blockchain utilizzano le criptovalute per le transazioni finanziarie, il che rende le transazioni più sicure e veloci.

L’Epic Games Store offre una serie di strumenti per gli sviluppatori chiamati Developer Toolkit. Il Developer Toolkit consente agli sviluppatori di creare giochi blockchain e pubblicarli su Epic Games Store. Con il Developer Toolkit, gli sviluppatori possono creare giochi blockchain più velocemente e più facilmente che mai.

In breve, Epic Games Store sta abbracciando la tecnologia blockchain e offrendo giochi blockchain sulla sua piattaforma. Con il Developer Toolkit, gli sviluppatori possono creare giochi blockchain più velocemente e più facilmente. La Blockchain consente ai giochi di essere più sicuri, più trasparenti e giusti, creando un ambiente di gioco più piacevole per tutti.

I migliori giochi Blockchain di Solana sull’Epic Games Store

L’Epic Games Store è uno dei più grandi piattaforme di giochi nel mondo. Offre un’ampia varietà di giochi di diversi generi e stili. Negli ultimi anni, la piattaforma si è distinta per offrire giochi basati su blockchain, come i giochi Solana Blockchain.

Tra i giochi Blockchain di Solana disponibili su Epic Games Store spiccano Star Atlas e Aurora. Entrambi i giochi offrono un’esperienza di gioco coinvolgente e basata su blockchain.

Star Atlas è un gioco di strategia spaziale che utilizza la tecnologia blockchain per offrire un’esperienza di gioco unica. Il gioco consente ai giocatori di esplorare un vasto universo, costruire la propria astronave e partecipare a epiche battaglie contro altri giocatori. Inoltre, il gioco offre un’economia basata sulla criptovaluta, consentendo ai giocatori di guadagnare soldi veri durante il gioco.

Aurora è un gioco di ruolo basato su blockchain che offre un’esperienza di gioco coinvolgente e coinvolgente. Il gioco consente ai giocatori di esplorare un vasto mondo fantastico, combattere mostri e altri giocatori e guadagnare premi in criptovaluta.

Oltre a questi giochi, altri giochi Solana Blockchain disponibili su Epic Games Store includono Chain Crisis e Yaku. Entrambi i giochi offrono un’esperienza di gioco unica e coinvolgente con una grafica straordinaria e un gameplay emozionante.

In breve, l’Epic Games Store è un’ottima piattaforma per i giocatori che cercano giochi basati su blockchain. Con un’ampia varietà di giochi Solana Blockchain disponibili, i giocatori possono vivere un’esperienza di gioco coinvolgente e unica guadagnando soldi veri giocando.

Criptovaluta nel gioco: Aurory (AURY)

Valore massimo AURY: $ 23,29 nel 2021

AURY Prezzo al momento della pubblicazione: $ 0,644994

Aurora è un gioco di ruolo basato su Solana che consente ai giocatori di guadagnare denaro giocando. È stata fondata da Yann Penno e Paul Vadillo, due esperti di giochi. Penno è la mente dietro l’animazione di Aurora e l’eccezionale design del gioco. Il gioco è ambientato in un universo retro-futuristico chiamato Antik, un universo ricco e diversificato popolato da Nefties. I giocatori possono esplorare Antik, raccogliere e scambiare NFT unici e competere per ricompense epiche.

Una nuova aggiunta ad Aurory è Seekers of Tokane, che introduce un gameplay di gioco di ruolo roguelike e mondi procedurali. È ora disponibile in accesso anticipato su Epic Games Store. Il gioco ha anche lanciato una nuova modalità di gioco chiamata Seekers of Tokane, che espande ulteriormente il suo universo.

Aurory è uno dei primi progetti NFT ad essere lanciato sulla rete Solana e la sua popolarità è in rapida crescita. Il gioco è progettato per essere giocato su dispositivi mobili, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio. Inoltre, il gioco consente ai giocatori di guadagnare soldi veri giocando, rendendolo un’opzione interessante sia per i giocatori che per gli investitori.

Criptovaluta nel gioco: Star Atlas (ATLAS)

Valore ATLAS massimo: 0,267549 USD

Prezzo ATLAS al momento della pubblicazione: $ 0,003081

Star Atlas è un gioco di strategia in tempo reale di esplorazione spaziale, conquista territoriale e dominio politico, il tutto vivendo tra le stelle. Sviluppato sulla blockchain di Solana, il gioco è basato su Unreal Engine 5 e presenta un mondo di fantascienza persistente governato da un’economia reale. Il gioco offre un’esperienza coinvolgente e ad alta fedeltà, consentendo ai giocatori di esplorare un vasto universo, creare alleanze, combattere nemici e costruire imperi.

Il gioco non è ancora stato rilasciato, ma i giocatori possono provare una demo giocabile disponibile su Epic Games Store. La demo consente ai possessori di Star Atlas NFT di esplorare l’universo del gioco e sperimentare le possibilità offerte dal gioco. Inoltre, Star Atlas offre un toolkit che consente ad altri studi di connettere i loro giochi basati su Unreal Engine 5 alla blockchain di Solana.

Con una trama profonda e un gameplay avvincente, Star Atlas promette di essere uno dei giochi più emozionanti pubblicati sulla blockchain di Solana. Il gioco combina elementi di giochi di strategia in tempo reale, giochi di costruzione di imperi e giochi di esplorazione spaziale per creare un’esperienza unica ed emozionante per i giocatori.

Criptovaluta nel gioco: Yaku (YAKU)

Valore massimo YAKU: $ 0.01139

Prezzo YAKU al momento della pubblicazione: $ 0,00096455

Yaku è un gioco di carte basato su blockchain sviluppato da Yaku Labs. Il gioco è basato sulla blockchain di Solana e consente ai giocatori di guadagnare soldi veri giocando. Il gioco utilizza token NFT come carte collezionabili, che possono essere acquistate, vendute e scambiate sui mercati delle criptovalute.

L’obiettivo del gioco è costruire la migliore mano di carte possibile, in base alle regole del poker. I giocatori possono giocare in tornei o partite individuali e vincere premi in denaro se vincono. Il gioco ha anche un sistema di classificazione in cui i giocatori possono competere per raggiungere la vetta della classifica.

Yaku è attualmente disponibile su Epic Games Store, insieme a molti altri giochi basati su Solana. L’elenco dei giochi su Epic Games Store è cresciuto notevolmente nel 2023, con più di 78 giochi disponibili a novembre. Solana è una delle reti blockchain più popolari per gli sviluppatori di giochi, con oltre 125 giochi nel suo ecosistema.

Chain Crisis è un MMORPG futuristico sviluppato sulla blockchain di Solana. Il gioco promette di essere un’esperienza unica per i giocatori, con una grafica straordinaria e un gameplay potenziato dalla tecnologia blockchain. Il gioco è stato sviluppato da Chain Crisis Games, un team di sviluppatori esperti che stanno lavorando duramente per portare il gioco sul mercato.

Il gioco è in sviluppo da qualche tempo e, sebbene non sia ancora stato rilasciato, sta già generando molta attesa tra i giocatori blockchain. Il gioco verrà lanciato sull’Epic Games Store, che ora elenca 18 giochi blockchain, la maggior parte dei quali prevede di essere rilasciata pubblicamente nel 2023.

Chain Crisis è un gioco che promette di essere uno dei migliori giochi blockchain sull’Epic Games Store. Con il suo gameplay innovativo e la grafica straordinaria, il gioco promette di essere un’esperienza unica per i giocatori. Il gioco è stato sviluppato da un team esperto di sviluppatori, il che significa che i giocatori possono aspettarsi un gioco ben sviluppato e rifinito.

Conclusione

I giochi blockchain stanno diventando sempre più popolari e Solana è emersa come un forte concorrente in questo spazio. Con un throughput elevato e costi di transazione bassi, Solana offre un’esperienza fluida sia per gli sviluppatori che per i giocatori.

L’Epic Games Store è stata una piattaforma popolare per i giochi blockchain e il lancio del gioco basato su NFT Star Atlas sulla piattaforma era molto atteso. Sebbene attualmente disponibile solo come demo, Star Atlas consente ai possessori di NFT di provare le navi che hanno acquistato.

Inoltre, ci sono altri giochi interessanti creati sulla blockchain di Solana, come Cryowar, Aurora, DeFi Land, Stepn, Monkey League, Sparkball, Rocket Monsters Universe, Golden Tides e Bladerite. Questi giochi offrono una varietà di generi e stili di gioco, dai giochi di strategia ai giochi di azione e avventura.

In sintesi, la blockchain di Solana ha un grande potenziale per diventare una piattaforma leader per i giochi blockchain. Con la sua alta velocità e i bassi costi di transazione, Solana offre un’esperienza di gioco senza soluzione di continuità per giocatori e sviluppatori. Con Epic Games Store che supporta i giochi blockchain, i giocatori hanno una piattaforma affidabile per scoprire e giocare a entusiasmanti giochi blockchain.

FAQ

Quali giochi basati su blockchain sono disponibili su Epic Games Store?

Attualmente sono disponibili diversi giochi basati su blockchain su Epic Games Store. Tra questi spiccano Star Atlas, Aurory, Genopets, Cryowar e Stepn Monkey League. Questi giochi offrono un’esperienza di gioco unica, con funzionalità blockchain che consentono ai giocatori di possedere e scambiare oggetti virtuali.

Quali sono le opzioni di gioco NFT disponibili su Epic Games Store?

L’Epic Games Store offre una varietà di giochi NFT per il divertimento dei giocatori. Alcuni dei giochi più popolari includono Star Atlas, Aurora e Genopets. Questi giochi consentono ai giocatori di possedere e scambiare oggetti virtuali unici, che possono renderli preziosi in futuro.

Quali giochi di Gala Games sono disponibili sull’Epic Games Store?

Attualmente, l’Epic Games Store non offre giochi di Gala Games. Tuttavia, Gala Games è uno sviluppatore di giochi blockchain che offre una varietà di giochi basati su blockchain ai giocatori di tutto il mondo.

Quali giochi NFT di Epic Games offrono la possibilità di guadagnare?

Alcuni giochi NFT di Epic Games, come Star Atlas, offrono la modalità play-to-win. Ciò significa che i giocatori possono guadagnare soldi veri giocando a questi giochi. Tuttavia, è importante notare che guadagnare soldi giocando è difficile e richiede abilità, tempo e impegno.

Come posso verificare quali giochi ho sull’Epic Games Store?

Per verificare quali giochi hai sull’Epic Games Store, accedi semplicemente al tuo account Epic Games Store e fai clic su Libreria dei giochi. Tutti i giochi che hai acquistato o aggiunto al tuo account verranno elencati lì.

Quali giochi offre gratuitamente Epic Games nel 2023?

Al momento non ci sono informazioni su quali giochi Epic Games offrirà gratuitamente nel 2023. Tuttavia, Epic Games offre regolarmente giochi gratuiti nel suo negozio, quindi è possibile che ci siano giochi gratuiti disponibili l’anno prossimo.

Disclaimer:

Le opinioni e le opinioni espresse dall’autore, o da chiunque sia menzionato in questo articolo, sono solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria, di investimento o di altro tipo. L’investimento o il trading di criptovalute comporta il rischio di perdite finanziarie.



Source: portalcripto.com.br