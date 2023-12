Hệ Sinh Thái Ninety Eight: Mở Khoá Cánh Cổng Đến Thế Giới Web3

Ninety Eight là gì?

Ninety Eight là công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ blockchain được thành lập vào năm 2017 tại Việt Nam, chuyên phát triển các sản phẩm DeFi với định hướng multi-chain và cross-chain, nhằm giúp cộng đồng và người dùng tiếp cận Web3 một cách thuận tiện, an toàn và dễ dàng nhất.

Trước kia, công ty Ninety Eight hoạt động dưới tên Coin98 Finance. Đến ngày 1/11/2023, công ty mới chính thức đổi tên thành Ninety Eight, đồng thời mở rộng định hướng phát triển với khẩu hiệu: “We are builders backing builders”.

Theo đó, Ninety Eight hoạt động với sứ mệnh hỗ trợ và tài trợ cho các công ty, dự án khởi nghiệp trong cùng lĩnh vực và có cùng tầm nhìn trong việc đưa Web3 trở nên dễ tiếp cận hơn với tất cả mọi người.

Ninety Eight là công ty hoạt động trong lĩnh vực blockchain tại Việt Nam

Tổng quan về Ninety Eight

Bắt đầu từ Coin98 & Tái định vị thành Ninety Eight

Tại thời điểm thành lập vào năm 2017, Coin98 được phát triển như một nhóm cộng đồng trên một số kênh mạng xã hội phổ biến như Youtube, Facebook và Telegram, dành cho những người dùng tham gia vào thị trường tiền điện tử. Trong khoảng thời gian đó, Coin98 hoạt động chính tại thị trường Việt Nam và đã từng bước nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn từ cộng đồng.

Sau một thời gian hoạt động, đến khoảng cuối năm 2019, nhận thấy tiềm năng của DeFi và multi-chain, Coin98 bắt đầu chuyển hướng sang phát triển sản phẩm nhưng vẫn giữ nguyên định hướng ban đầu – giúp cho Web3 dễ dàng tiếp cận đối với tất cả mọi người.

Sản phẩm đầu tiên là ví non-custodial mang tên Coin98 Wallet nhằm trao toàn quyền kiểm soát tài sản tiền điện tử cho người dùng, trở thành cánh cổng đưa người dùng đến với thế giới Web3 một cách dễ dàng ơn bằng cách tích hợp, hỗ trợ lưu trữ trên nhiều mạng lưới khác nhau.

Lúc này, Coin98 từ một nhóm cộng đồng chia sẻ kiến thức đã trở thành một builder với sứ mệnh đóng góp nhiều giá trị hơn cho người dùng trong lĩnh vực crypto.

Sau hơn 5 năm hoạt động, Coin98 từng bước vươn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, phát triển đa dạng sản phẩm và các giải pháp cho hệ sinh thái DeFi, mở rộng sang nhiều ngôn ngữ phổ biến trên thế giới như tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Nhật…

Tháng 11/2023, tại sự kiện The One, Coin98 Finance đổi tên thành Ninety Eight, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng và định vị mình là một hệ sinh thái bao gồm nhiều công ty, xây dựng sản phẩm có chung định hướng mở rộng trong không gian Web3, đồng thời loại bỏ sự nhầm lẫn rằng đây là công ty tập trung về tài chính.

Coin98 Finance chính thức đổi tên thành Ninety Eight vào ngày 1/11/2023

Việc loại bỏ chữ “Coin”, “Finance” và đổi thương hiệu từ con số “98” sang “Ninety Eight” đánh dấu sự chuyển biến lớn về mặt tham vọng của đội ngũ, với tầm nhìn dài hạn hơn, nắm bắt nhiều khả năng hơn, vượt xa danh tính ban đầu và ra ngoài lĩnh vực tài chính.

Coin98 Finance đổi tên thành Ninety Eight đánh dấu sự chuyển biến về mặt tham vọng

Bên cạnh đó, Ninety Eight cũng có sự thay đổi lớn về mặt hình ảnh và ý nghĩa của logo cùng màu sắc chủ đạo. Logo “98” được thiết kế bằng sự kết hợp giữa các chấm tròn độc đáo, thể hiện cho nét chấm phá cá tính nhằm thiết lập một di sản lâu dài hơn, dễ nhận diện hơn, đại diện cho thương hiệu và tầm nhìn mới của Ninety Eight trong tương lai.

Về màu sắc chủ đạo, đội ngũ vẫn giữ bản sắc vàng của mình, tuy nhiên có sự chuyển đổi từ màu vàng đậm sang màu vàng tươi sáng và rực rỡ hơn. Điều này tượng trưng cho hành trình của Ninety Eight trong việc chinh phục tương lai đầy tiềm năng của con người và sự đổi mới của Web3, đồng thời thể hiện cam kết của đội ngũ đối với việc đón nhận sự thay đổi nhưng vẫn duy trì được bản sắc cốt lõi của mình.

Sự thay đổi về logo và màu sắc chủ đạo cho thấy sự đổi mới của Ninety Eight

So với Coin98, Ninety Eight là một bức tranh toàn cảnh với mục tiêu phát triển mở rộng hơn, không chỉ là một builder hoạt động riêng lẻ mà còn hỗ trợ những builder khác trong lĩnh vực blockchain ở khu vực châu Á, nhằm phục vụ cho tầm nhìn lớn hơn là khiến cho tất cả mọi người đều có thể tiếp cận và truy cập Web3.

Điểm nổi bật của Ninety Eight

Ninety Eight có một số điểm nổi bật như:

Đa dạng sản phẩm: Với khởi đầu là ví non-custodial, Ninety Eight đã phát triển được nhiều sản phẩm đa dạng từ các mảng khác nhau trong DeFi như DEX, NFT Marketplace, Launchpad, On-chain Identity, Cross-chain Bridge… Tất cả hoạt động song song và bổ trợ lẫn nhau để thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái phát triển.

Phát triển theo hướng multi-chain: Các sản phẩm của Ninety Eight không chỉ tập trung trên một blockchain duy nhất, mà lấy trọng tâm phát triển là multi-chain, cho phép người dùng có thể truy cập và sử dụng nhiều blockchain khác nhau một cách dễ dàng, tiện lợi.

Đội ngũ phát triển thuần Việt: Đội ngũ của Ninety Eight hoàn toàn là người Việt Nam và luôn tích cực hoạt động liên tục để xây dựng, hỗ trợ phát triển các dự án, sản phẩm trong hệ sinh thái.

Xuất phát điểm là cộng đồng: Ninety Eight là một trong số rất ít các dự án phát triển đi lên từ một cộng đồng về crypto. Với kinh nghiệm làm cộng đồng trong khoảng 2 năm, đội ngũ có thể hiểu rõ người dùng thực sự muốn gì và cần gì, từ đó phát triển các sản phẩm phù hợp và đáp ứng chính xác nhất với nhu cầu của người dùng.

Ươm mầm cho những dự án mới: Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, Ninety Eight cũng có quỹ đầu tư Arche Fund chuyên rót vốn vào các dự án tiềm năng trong thị trường như Impossible Finance, Ancient8, Aura Network…

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, Ninety Eight cũng có quỹ đầu tư Arche Fund chuyên rót vốn vào các dự án tiềm năng trong thị trường như Impossible Finance, Ancient8, Aura Network… Tầm nhìn phát triển dài hạn: Ninety Eight tập trung vào việc mang lại giá trị cốt lõi cho người dùng. Từ thời điểm phát triển sản phẩm ví, Ninety Eight vẫn luôn đặt trọng tâm phát triển là multi-chain và cross-chain, mặc cho lúc đó các ví khác đều phát triển theo hướng single-chain. Đến hiện tại, Coin98 Super Wallet là ví hỗ trợ nhiều blockchain và các loại token nhất cho người dùng. Bên cạnh đó, không chỉ riêng sản phẩm wallet, mà Ninety Eight vẫn miệt mài nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, tính năng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất và cung cấp giá trị thực cho người dùng Web3.

Nhà đầu tư của Ninety Eight

Tính đến thời điểm hiện tại, Ninety Eight đã thành công gọi vốn và nhận được khoản đầu tư ở các đợt khác nhau từ nhiều quỹ lớn.

Vòng Seed (ngày 12/4/2021)

Số tiền huy động: 1.25 triệu USD.

1.25 triệu USD. Nhà đầu tư: ParaFi Capital, Multicoin Capital, Hashed, Spartan Group…

ParaFi Capital, Multicoin Capital, Hashed, Spartan Group… Mục đích: Phát triển sản phẩm Coin98 Exchange. Bên cạnh hỗ trợ tài chính cho sản phẩm, sự tham gia của các quỹ đầu tư cũng bổ sung sức mạnh cho Coin98 Labs về nhiều mặt như cố vấn chiến lược, marketing, thu hút người dùng ở quy mô toàn cầu.

Vòng Chiến lược (ngày 20/7/2021)

Số tiền huy động: 11.25 triệu USD.

11.25 triệu USD. Nhà đầu tư: Hashed, Spartan, Multicoin Capital, Alameda Research, ParaFi, IOSG…

Hashed, Spartan, Multicoin Capital, Alameda Research, ParaFi, IOSG… Mục đích: Số tiền gọi vốn lần này sẽ giúp Coin98 có thêm tài chính để phát triển hệ sinh thái, chuẩn bị ra mắt thêm nhiều sản phẩm trong tương lai.

Ngày 4/1/2022

Số tiền: Không công bố.

Không công bố. Nhà đầu tư: Binance Labs.

Binance Labs. Mục đích: Đẩy mạnh sự phát triển của các sản phẩm Coin98 trên BNB Chain. Binance Labs cũng hỗ trợ và cung cấp cho Coin98 các công nghệ, tư vấn và dịch vụ cần thiết để thúc đẩy sự đóng góp của Coin98 đối với BNB Chain.

Ninety Eight được đầu tư bởi các quỹ lớn trong thị trường crypto

Đội ngũ phát triển Ninety Eight

Đội ngũ đứng sau dự án cũng dành được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là khi toàn bộ nhân sự của Ninety Eight đều đến từ Việt Nam. Hai thành viên cốt lõi của Ninety Eight bao gồm:

Lê Thanh: Founder của Ninety Eight. Anh Thanh đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực blockchain và đồng hành cùng Ninety Eight từ 2017, trải qua nhiều chu kỳ trong thị trường crypto.

Founder của Ninety Eight. Anh Thanh đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực blockchain và đồng hành cùng Ninety Eight từ 2017, trải qua nhiều chu kỳ trong thị trường crypto. Nguyễn Thế Vinh: CEO và Co-Founder tại Ninety Eight, tham gia công ty vào năm 2019. Anh Vinh từng là Co-Founder của VIC Group (Cộng đồng nghiên cứu và đầu tư tiền điện tử vào năm 2017). Ngày 26/5/2022, anh Vinh trở thành một trong những gương mặt nổi bật của giới trẻ khi góp mặt trong danh sách Forbes Under 30 Asia 2022.

Hai nhà sáng lập của Ninety Eight đều có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực blockchain

Toàn cảnh về hệ sinh thái Ninety Eight

Với xuất phát điểm là một nhóm cộng đồng nhỏ trên Facebook cùng trang web Coin98 Insights nhằm cung cấp kiến thức liên quan đến công nghệ blockchain và crypto dành cho người đầu tư tiền điện tử tại Việt Nam.

Sau thời gian hoạt động và dần được đón nhận nhiều hơn, Ninety Eight bắt đầu phát triển sản phẩm đầu tiên là ví Coin98 Wallet, đánh dấu định hướng phát triển multi-chain. Trải qua từng giai đoạn của thị trường, đội ngũ đã liên tục cập nhật, phát triển nhiều tính năng và sản phẩm mới trong các mảnh ghép của DeFi như DEX, NFT Marketplace, Bridge… với trọng tâm vẫn là ví Coin98 Wallet.

Khi hệ sinh thái dần mở rộng và những chỗ trống trong bức tranh cũng dần được lấp đầy, Ninety Eight đã hướng tới một tầm nhìn lớn hơn là “builders backing builders”, thay vì chỉ tự phát triển các sản phẩm trên hệ sinh thái của mình.

Trong năm 2022-2023, Ninety Eight ra mắt token C98 và niêm yết trên các sàn giao dịch lớn như Binance, CoinBase…, tích hợp nhiều dự án DeFi đến từ nhiều mạng lưới blockchain khác nhau, đồng thời mở rộng các thương vụ đầu tư chiến lược và mua lại như Cyball, Yunero Studio, Ramper, TomoChain…

Đồng thời giới thiệu gói Quỹ hệ sinh thái trị giá 25 triệu USD nhằm tìm kiếm và hỗ trợ cho các dự án tiềm năng. Tất cả đều phục vụ cho tầm nhìn chung xoá bỏ rào cản người dùng từ Web2 đến với Web3.

Hệ sinh thái các sản phẩm của Ninety Eight

Một số cột mốc đáng chú ý

Tính đến tháng 11/2023, Ninety Eight đã đi vào hoạt động được 6 năm với nhiều cột mốc đáng chú ý. Sau đây là một số sự kiện nổi bật mà Ninety Eight đã triển khai trong thời gian qua:

Ngày 31/10/2017, Ninety Eight được thành lập với tên ban đầu là Coin98 , phát triển như một nhóm động đồng dành cho những nhà đầu tư thị trường tiền điện tử tại Việt Nam.

, phát triển như một dành cho những nhà đầu tư thị trường tiền điện tử tại Việt Nam. Năm 2019, Coin98 đổi tên thành Coin98 Finance , đồng thời đổi định hướng từ nhóm phát triển cộng đồng thành công ty phát triển sản phẩm.

, đồng thời đổi định hướng từ nhóm phát triển cộng đồng thành công ty phát triển sản phẩm. Tháng 1/2020, Coin98 Finance ra mắt sản phẩm đầu tiên và cốt lõi là Coin98 Wallet , ví tiền điện tử không lưu ký (non-custodial), với trọng tâm phát triển là multi-chain.

, ví tiền điện tử không lưu ký (non-custodial), với trọng tâm phát triển là multi-chain. Ngày 15/07/2021, Binance thông báo mở bán token C98 của Coin98 Finance trên Binance Launchpad , đồng thời niêm yết token C98 trên sàn Binance vào ngày 23/07/2021.

của Coin98 Finance trên , đồng thời niêm yết token C98 trên sàn Binance vào ngày 23/07/2021. Năm 2022, Coin98 Finance liên tục ra mắt các sản phẩm khác như Saros Finance, Baryon Network, CUSD, SpaceGate… nhằm mở rộng hệ sinh thái và đáp ứng nhu cầu người dùng.

khác như Saros Finance, Baryon Network, CUSD, SpaceGate… nhằm mở rộng hệ sinh thái và đáp ứng nhu cầu người dùng. Ngày 11/4/2023, Coin98 thông báo đầu tư chiến lược vào Ramper , ví Social Login được xây dựng bởi các kỹ sư ở Silicon Valley.

, ví Social Login được xây dựng bởi các kỹ sư ở Silicon Valley. Ngày 2/10/2023, nhánh đầu tư của Coin98 là Coin98 Ventures tái định vị thương hiệu thành Arche Fund .

. Ngày 25/05/2023, Coin98 Finance đầu tư chiến lược TomoChain , blockchain Layer 1 được phát triển bởi đội ngũ Việt Nam.

, blockchain Layer 1 được phát triển bởi đội ngũ Việt Nam. Ngày 30/6/2023, Coin98 giới thiệu quỹ Vietnam Future Fund nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam.

nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam. Ngày 01/11/2023, Coin98 Finance đổi tên thành Ninety Eight tại sự kiện The One, đồng thời thông báo đổi tên TomoChain thành Viction, ra mắt sản phẩm OneID và Zen Card, giới thiệu Quỹ Hệ sinh thái (Ecosystem Fund) trị giá 25 triệu USD.

Quỹ Vietnam Future Fund

Quỹ Vietnam Future Fund là công ty đầu tư được giới thiệu và tài trợ bởi Ninety Eight, với trọng tâm hoạt động nhằm hỗ trợ các công ty thuộc mọi lĩnh vực tại Việt Nam mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu.

Bên cạnh việc tìm kiếm lợi nhuận, quỹ Vietnam Future Fund còn là tâm huyết và khát vọng của đội ngũ Ninety Eight trong việc xúc tiến sự thay đổi tích cực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp theo muốn khởi nghiệp tại Việt Nam. Qua đó thể hiện sự biết ơn của đội ngũ đối với sự hỗ trợ của cộng đồng và hành trình trưởng thành trong 6 năm tại Việt Nam.

Quỹ Vietnam Future Fund nhằm tài trợ cho các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam

Với khẩu hiệu “Beyond Funding, Beyond Vietnam”, Quỹ Vietnam Future Fund không chỉ tài trợ về mặt tài chính như các quỹ thông thường, mà cung cấp những hỗ trợ ở khía cạnh sâu sắc hơn như nguồn lực và các hướng dẫn cần thiết ở mọi mặt. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các công ty Việt Nam mở rộng kinh doanh và thị trường ra thế giới. Với mục tiêu, quyết tâm và tầm nhìn chung về việc thúc đẩy Việt Nam trở thành một quốc gia thành công và được công nhận trên toàn cầu.

Quỹ phát triển hệ sinh thái (Ecosystem Fund)

Cũng tại sự kiện The One, Ninety Eight đã giới thiệu Quỹ hệ sinh thái (Ecosystem Fund) trị giá 25 triệu USD, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình hiện thực hoá tầm nhìn “đưa người châu Á dẫn đầu làn sóng công nghệ mới” mà anh Lê Thanh đã đề ra.

Quỹ hệ sinh thái là một trong những chiến lược hiệu quả nhất khi blockchain muốn mở rộng hệ sinh thái của mình, bằng cách tìm kiếm các dự án chất lượng và hỗ trợ họ ngay từ những giai đoạn đầu.

Ninety Eight lựa chọn ra mắt quỹ tại thời điểm mà họ đã có nền tảng sản phẩm đa dạng cùng kinh nghiệm “thực chiến” trong thị trường 6 năm, chính điều này sẽ giúp họ trở nên thu hút hơn để mời gọi các builder khác đến xây dựng dự án trên hệ sinh thái, đặc biệt là tại Việt Nam.

Đây được xem là một bước cần thiết để Ninety Eight có thể tìm kiếm và đào tạo các nhà phát triển (dev) tiềm năng, giúp đa dạng hoá sản phẩm, kéo thêm nhiều người dùng tham gia hệ sinh thái, đồng thời mở rộng ứng dụng và tiện ích xoay quanh token C98.

Ninety Eight giới thiệu Quỹ phát triển hệ sinh thái trị giá 25 triệu USD tại sự kiện The One.

Blockchain Layer 1: Viction

Tổng quan về Viction

Viction là blockchain layer 1 được đổi tên từ TomoChain và phát triển bởi đội ngũ Ninety Eight, với nhiều tính năng nổi bật như cơ chế phí Zero Gas (không tính phí gas) của chuẩn token VRC-25, độ bảo mật cao và khả năng mở rộng tốt.

Sau khi được đầu tư và tái định vị thương hiệu, hiện Viction đóng vai trò là cơ sở hạ tầng để xây dựng sản phẩm mới của Ninety Eight, đồng thời giúp mở rộng và triển khai các sản phẩm chủ lực từ trước như Coin98 Super Wallet, Baryon Network, SpaceGate, OneID… Điều này tạo nên sự cộng hưởng lợi ích và bổ trợ lẫn nhau giữa các sản phẩm trong hệ sinh thái Ninety Eight nói riêng và Viction nói chung.

Thông qua Viction, người dùng của Ninety Eight có thể tận hưởng một hệ sinh thái các sản phẩm khác nhau trên một blockchain, chỉ với một loại token VIC làm phí gas. Ngoài ra, Ninety Eight cũng phát triển thêm chuẩn token VRC-25 với cơ chế phí Zero Gas, cho phép người dùng thực hiện giao dịch (swap, gửi token…) mà không cần token VIC để làm phí gas, giúp đơn giản hoá việc truy cập Web3 và tăng cường trải nghiệm sử dụng của người dùng.

Một số sản phẩm nổi bật được triển khai bởi Viction bao gồm:

VIC Scan: Là blockchain explorer dành cho mạng lưới Viction, cho phép người dùng theo dõi giao dịch, biến động số dư, tra cứu on-chain… trên Viction. Theo dữ liệu từ VIC Scan (ngày 21/11/2023), mạng lưới Viction đã có hơn 900 triệu giao dịch với 3.7 triệu địa chỉ ví.

Là blockchain explorer dành cho mạng lưới Viction, cho phép người dùng theo dõi giao dịch, biến động số dư, tra cứu on-chain… trên Viction. Theo dữ liệu từ VIC Scan (ngày 21/11/2023), mạng lưới Viction đã có hơn 900 triệu giao dịch với 3.7 triệu địa chỉ ví. VIC Master: Ứng dụng hiển thị thông tin của các masternode trong mạng lưới Viction. Ngoài ra, người dùng có thể tham gia bỏ phiếu lựa chọn Masternode và xem xét thêm lợi nhuận của các Masternode ở thời điểm hiện tại.

Ứng dụng hiển thị thông tin của các trong mạng lưới Viction. Ngoài ra, người dùng có thể tham gia bỏ phiếu lựa chọn Masternode và xem xét thêm lợi nhuận của các Masternode ở thời điểm hiện tại. Viction Wallet: Ví Web3 cho phép người dùng lưu trữ tài sản, giao dịch và tương tác dApp trong mạng lưới Viction.

Ví Web3 cho phép người dùng lưu trữ tài sản, giao dịch và tương tác dApp trong mạng lưới Viction. VIC Stats: Ứng dụng thống kê những thông số về phí gas, VIC Master (Masternode cũ) và số lượng node của mạng lưới Viction.

Ứng dụng thống kê những thông số về phí gas, VIC Master (Masternode cũ) và số lượng của mạng lưới Viction. VIC Issuer: Nền tảng cho phép người dùng tạo token với chuẩn VRC25, đồng thời Issuer Viction cũng là nền tảng để các dự án tương tác với VRC25Issuer contract, từ đó áp dụng tính năng Zero Gas cho người dùng sử dụng.

Việc đổi tên blockchain thành Viction cùng chương trình Viction Horizon Hackathon cho thấy sự cam kết của Ninety Eight trong việc đổi mới, xây dựng và phát triển hệ sinh thái.

Hệ sinh thái Viction với đa dạng sản phẩm trên nhiều mảng khác nhau

Chương trình Viction Horizon Startup Hackathon

Cuộc thi Viction Horizon Startup Hackathon là chiến lược đầu tiên để Viction thu hút thêm dev về xây dựng và phát triển hệ sinh thái.

Theo đó, chương trình Viction Horizon Startup Hackathon đã khởi động từ ngày 2/11/2023 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 300,000 USD. Các dự án chiến thắng trong cuộc thi sẽ được hỗ trợ sát sao để tiếp tục phát triển và khởi chạy trên blockchain Viction.

Hơn nữa, các dự án tham gia Hackathon phải thuộc những mảng mà hệ sinh thái Viction chưa có sản phẩm. Điều này giúp mang lại lợi ích song song cho cả hai bên:

Về phía nhà phát triển, dự án dự thi: Nhận được sự cố vấn, hỗ trợ cả về mặt tài chính lẫn quá trình phát triển sản phẩm, dự án khởi nghiệp từ các chuyên gia trong ban cố vấn cuộc thi. Hơn nữa, nếu dự án chiến thắng thì họ sẽ là những người tiên phong của các mảng đó trong hệ sinh thái Victon và có tiềm năng lớn.

Nhận được sự cố vấn, hỗ trợ cả về mặt tài chính lẫn quá trình phát triển sản phẩm, dự án khởi nghiệp từ các chuyên gia trong ban cố vấn cuộc thi. Hơn nữa, nếu dự án chiến thắng thì họ sẽ là những người tiên phong của các mảng đó trong hệ sinh thái Victon và có tiềm năng lớn. Về phía hệ sinh thái Viction: Mở rộng hệ sinh thái với những sản phẩm, sáng kiến đổi mới từ các dự án tham gia.

Cuộc thi Viction Horizon Hackathon nhằm tìm kiếm nhà phát triển và dự án mới trên hệ sinh thái

Token

Viction (VIC)

VIC là đồng native token trên blockchain Viction. Đây là mảnh ghép đóng vai trò nền tảng và quan trọng trong hệ sinh thái Ninety Eight. Token VIC sẽ được sử dụng để trả phí gas cho mạng lưới, tham gia quản trị dự án, DAO, voting, phần thưởng cho các masternode… Nhìn chung, tất cả những thứ liên quan đến infrastructure layer, mạng lưới các protocol hạ tầng… đều cần tới token VIC.

Token VIC là hạ tầng cơ sở để xây dựng và mở rộng sức mạnh cộng hưởng cho tầm nhìn C98

Ông Nguyễn Thế Vinh, Co-Founder của Ninety Eight

Các sản phẩm của Ninety Eight tập trung vào multi-chain và cross-chain để thu hút người dùng trên mọi blockchain. Tuy nhiên các công nghệ và trải nghiệm tối ưu vẫn sẽ được đội ngũ phát triển ưu tiên trên Viction. Từ đó tạo một mô hình phễu vô hình để kéo người dùng và dòng tiền từ tất cả các blockchain khác đổ về Viction, qua đó làm tăng giá trị cho token VIC.

Coin98 (C98)

C98 là đồng token tiện ích (utility token) và đóng vai trò là thanh khoản trung tâm cho lớp ứng dụng của Ninety Eight. Theo đó, incentive từ các sản phẩm trong hệ sinh thái sẽ được đưa về token C98. Ví dụ như dùng C98 làm phần thưởng staking, mua NFT trên Dagora, mua ID trên OneID, mua vé tham gia launchpad trên Starship….

Hơn nữa, các sản phẩm trong hệ sinh thái Ninety Eight, blockchain Viction, token VIC và C98 có sự cộng hưởng và hỗ trợ mật thiết cho nhau trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của toàn bộ hệ sinh thái.

Các sản phẩm liên quan đến C98 kéo người dùng từ các blockchain khác về Viction.

Công nghệ của Viction kéo thêm dự án về xây dựng trên Viction.

Khi Viction tăng trưởng, incentive từ các sản phẩm phía trên đổ về token C98 nhiều hơn, làm tăng tiện ích và thanh khoản cho C98.

Khi token C98 tăng trưởng và nhiều giá trị hơn, người dùng sử dụng sản phẩm trên blockchain Viction nhiều hơn để tận dụng incentive mà C98 mang lại.

Khi blockchain Viction tăng trưởng, token VIC cũng tăng trưởng theo.

Ngoài ra, C98 cũng khẳng định được uy tín của mình khi được phát hành thông qua Binance Launchpad và được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn như Binance, Coinbase, Bithumb, Bybit, Huobi, Gate… với thanh khoản cao.

Token C98 và VIC hỗ trợ mật thiết lẫn nhau trong hệ sinh thái Ninety Eight

Wallet

Coin98 Super Wallet

Coin98 Super Wallet là ví non-custodial được phát triển vào năm 2020, tập trung vào multi-chain và hỗ trợ hơn 70 blockchain. Ví cho phép lưu trữ hầu hết các loại token và NFT trên thị trường. Chỉ sau một năm kể từ ngày ra mắt, ví Coin98 đã thu hút hơn 200,000 người dùng trên toàn cầu tại hơn 20 quốc gia. Cho đến thời điểm hiện tại, trải qua 14 lần cập nhật và nhiều lần tái định hướng, Coin98 Super Wallet đã nâng cấp thêm nhiều tính năng, cải thiện UX/UI và sở hữu hàng triệu người dùng trên toàn cầu.

Ví Coin98 Super Wallet đã trải qua nhiều lần cập nhật và tái định hướng

Coin98 Super Wallet cũng là sản phẩm chủ chốt trong hệ sinh thái Ninety Eight, đóng vai trò là công cụ để người dùng truy cập và tương tác với tất cả dApp khác trong hệ sinh thái. Theo đó, ví cũng tích hợp trực tiếp các sản phẩm với mục tiêu giải quyết tất cả các nhu cầu cần thiết của DeFi chỉ trong một ứng dụng, bao gồm:

Swap: Cho phép swap token trên nhiều chain khác nhau.

Cho phép swap token trên nhiều chain khác nhau. SpaceGate: Chuyển đổi token giữa các chain một cách tiện lợi.

Chuyển đổi token giữa các chain một cách tiện lợi. OneID: Cho phép người dùng đăng ký một ID trên multi-chain.

Cho phép người dùng đăng ký một ID trên multi-chain. Zen Card: Nâng cấp khả năng bảo mật với cơ chế kết hợp giữa ví nóng và ví lạnh.

Nâng cấp khả năng bảo mật với cơ chế kết hợp giữa ví nóng và ví lạnh. Browser: Tích hợp nhiều loại dApp.

Tích hợp nhiều loại dApp. Reward Hubs: Chơi game và kiếm lợi nhuận…

Ramper

Ramper là ví web3 với giải pháp social login và keyless, cho phép người dùng tạo và đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội như Facebook, Email, iCloud mà không cần sử dụng 12 ký tự passphrase hoặc chuỗi private key dài dòng.

Ramper cũng là một sản phẩm được Ninety Eight mua lại vào tháng 3/2023. Nó sẽ đóng vai trò là lớp ví đầu tiên trong hệ sinh thái, giúp người dùng làm quen và sử dụng ví Web3 một cách thuận tiện, nhanh chóng hơn. Có thể xem đây là phiên bản đơn giản của Coin98 Super Wallet mà nhiều người dùng từng mong đợi.

Ramper là social wallet giúp người dùng mới làm quen với web3

Tuy nhiên, vì có sự tham gia của một bên thứ ba là nền tảng social nên khả năng bảo mật cũng sẽ hạn chế hơn so với ví Coin98. Vì vậy, khi người dùng dần quen với ví Web3, có thêm kiến thức về thị trường và ý thức được các rủi ro liên quan đến bảo mật, họ sẽ chuyển sang ví Coin98, đồng thời giá trị từ Ramper cũng sẽ được luân chuyển sang Coin98 Super Wallet.

Zen Card

Zen Card là ví cứng với cơ chế kết hợp giữa ví nóng và ví lạnh để gia tăng tính bảo mật cho tài sản người dùng. Private key của ví sau khi mã hoá sẽ được tách thành 2 phần, một phần lưu trữ trên ví Coin98 Super Wallet trong điện thoại, phần còn lại lưu trữ trên phần cứng của Zen Card.

Thừa hưởng mọi ưu điểm và loại bỏ mọi nhược điểm của các loại ví crypto khác, Zen Card còn có hình dạng như một chiếc thẻ ngân hàng giúp tăng tính tiện lợi trong việc sử dụng, đồng thời giúp cho việc lưu trữ, quản lý và bảo mật tài sản của người dùng sẽ được nâng cấp hơn.

Zen Card: Sản phẩm ví “lai” giữa ví nóng và ví lạnh

Trong khi các sản phẩm ví lạnh hiện hành đều có giá tương đối cao, trong khoảng từ 50-250 USD, thì giá dự kiến của Zen Card chỉ dao động trong khoảng 20-25 USD. Việc phát hành sản phẩm với mức giá này nhằm tạo điều kiện cho bất kỳ ai cũng có thể tham gia thị trường crypto với tâm thế thoải mái khi tài sản của mình được bảo mật tốt nhất, từ đó thúc đẩy quá trình mass adoption của thị trường tiền điện tử nói riêng và Web3 nói chung.

Fin Wallet & Ninji Wallet

Ngoài các ví phía trên, Ninety Eight cũng hỗ trợ mã nguồn mở để các dự án khác phát triển những sản phẩm ví hoạt động chuyên biệt trên một blockchain nhất định, bao gồm:

Fin Wallet là ví tiền điện tử đầu tiên chuyên biệt cho blockchain Sei Network, cho phép lưu trữ, gửi và nhận token; mint, quản lý và thu thập NFT trên Sei.

là ví tiền điện tử đầu tiên chuyên biệt cho blockchain Sei Network, cho phép lưu trữ, gửi và nhận token; mint, quản lý và thu thập NFT trên Sei. Ninji Wallet là ví tiền điện tử chuyên biệt đầu tiên trên hệ sinh thái Injective, hỗ trợ nhiều tính năng cho phép lưu trữ, quản lý và staking token, NFT trên nhiều nền tảng. Đồng thời, Ninji Wallet cũng được tích hợp trên nhiều dApp như Helix, Dagora, Hydro, Mito… và sẽ mở rộng hơn nữa trong tương lai để trở thành chìa khoá đưa người dùng đến với Injective một cách dễ dàng hơn.

DEX

Saros Finance

Saros Finance là sàn giao dịch phi tập trung (AMM DEX) xây dựng trên blockchain Solana vào năm 2021. Đây là một trong những hệ sinh thái mà Ninety Eight chú trọng phát triển và đánh giá cao về mặt tiềm năng từ những ngày đầu.

Điểm nổi bật của Saros Finance là hỗ trợ niêm yết các token trên Solana trong thời gian sớm nhất, đa dạng pool giao dịch với tổng giá trị thanh khoản 750,000 USD, volume giao dịch ở mức hơn 70 triệu USD và gần 96,000 ví hoạt động (tính đến ngày 24/11/2023).

Saros cũng tích hợp bộ sản phẩm DeFi cho phép người dùng swap tài sản, tối ưu lợi nhuận thông qua các chiến lược cung cấp thanh khoản, stake, farm…, cùng các chương trình Trading Competition để kiếm phần thưởng.

Ngoài ra, Saros Finance cũng được đầu tư bởi nhiều quỹ lớn như Solana Ventures, Hashed, Spartan, GBV…

Saros Finance là sàn AMM DEX triển khai trên blockchain Solana

Baryon Network

Baryon Network là nền tảng DeFi được xây dựng tập trung vào định hướng multi-chain của Ninety Eight, cung cấp bộ ba tính năng chính bao gồm: BaryonSwap, BaryonFarm và BaryonStake. Hiện Baryon hoạt động trên mạng lưới BNB Chain, Viction và Bitkub Chain.

Ngoài ra, Baryon cũng thường xuyên triển khai nhiều chương trình staking với APR dao động trong khoảng 50-70% để người dùng kiếm được lợi nhuận, đồng thời cũng tổ chức các cuộc thi trading với giải thưởng hấp dẫn.

GameFi

Đối với mảng GameFi, trong năm 2022, Ninety Eight đã thực hiện hai thương vụ mua lại đối với hai dự án:

Yunero Studios: Studio game được thành lập vào năm 2021. Yunero sẽ là “cánh tay đắc lực” cho Ninety Eight trong mảng gaming, cùng với đội ngũ bao gồm các chuyên gia đã từng làm việc tại các công ty trò chơi truyền thống hàng đầu như VNG Corporation, Eway JSC và Vega Corporation.

Studio game được thành lập vào năm 2021. Yunero sẽ là “cánh tay đắc lực” cho Ninety Eight trong mảng gaming, cùng với đội ngũ bao gồm các chuyên gia đã từng làm việc tại các công ty trò chơi truyền thống hàng đầu như VNG Corporation, Eway JSC và Vega Corporation. Cyball: Tựa game Web3, nơi người chơi tập hợp những người máy CyBloc đối đầu với các đội khác thông qua nhiều chế độ chơi trực tuyến. Theo số liệu từ Cyball, đã có thời điểm game sở hữu chỉ số về lượng người dùng hàng ngày đạt mốc 20,000.

Trong tương lai, Ninety Eight có thể sẽ gia tăng thêm nhiều tính năng và yếu tố tài chính trong các dự án game sẵn có trong hệ sinh thái. Đồng thời phát triển thêm những dự án mới thông qua Quỹ hệ sinh thái và cuộc thi Hackathon đã đề cập trước đó.

NFT Marketplace: Dagora

Dagora là NFT marketplace phi tập trung đầu tiên được phát triển bởi Ninety Eight. Với mục tiêu là “tâm điểm giao thương” của NFT, Dagora hỗ trợ multi-chain cho phép người dùng tham gia launchpad, trao đổi mua/bán các bộ sưu tập NFT trên nhiều blockchain khác nhau. Hiện Dagora hoạt động trên 6 blockchain bao gồm: Viction, BNB Chain, Ethereum, Polygon, Sei, Injective và sẽ còn mở rộng hơn trong tương lai.

Dagora đã từng phát hành và mở bán thành công các vòng whitelist và public của nhiều bộ NFT nổi bật như Pyra Aliens, Watda F*sh, SeiMyName… với thời gian sold out chỉ trong khoảng 1-3 ngày. Các dự án NFT và người dùng có thể mint và niêm yết NFT lên Dagora một cách miễn phí, giao dịch với mức phí 2%, còn phí bản quyền sẽ được điều chỉnh linh hoạt và tuỳ chọn.

Trong hệ sinh thái Ninety Eight, Dagora cũng là một mảnh ghép quan trọng giúp gia tăng tiện ích cho token C98 khi mở rộng sang mảng NFT. Theo đó, người nắm giữ C98 có thể tham gia vào các hoạt động khác nhau trên Dagora bao gồm:

Marketplace: Cho phép người dùng niêm yết, mua bán, quản lý NFT.

Cho phép người dùng niêm yết, mua bán, quản lý NFT. Launchpad: Cho phép dự án ra mắt và phát hành các bộ sưu tập NFT.

Cho phép dự án ra mắt và phát hành các bộ sưu tập NFT. Hotdrops: Cho phép người dùng mint (đúc) NFT miễn phí của Dagora NFT marketplace.

Dagora là NFT Marketplace được phát triển bởi Ninety Eight

Launchpad: Starship

Starship là nền tảng launchpad phi tập trung được xây dựng bởi đội ngũ Ninety Eight, cho phép các dự án gọi vốn từ cộng đồng bằng cách mở bán token. Các dự án gọi vốn trên Starship phải trải qua các vòng đánh giá chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo quyền lợi và giá trị cung cấp cho cộng đồng người dùng và nhà đầu tư của họ.

Sứ mệnh của Starship là nền tảng phát triển bởi builder và dành cho builder, đồng thời nhắm tới sự công bằng cho tất cả nhà người dùng, từ nhà đầu tư nhỏ lẻ tới builder/KOL trong ngành crypto, thông qua việc cho phép người dùng tiếp cận các dự án mới, tiềm năng một cách linh hoạt.

Bên cạnh đó còn có NFT “Starship Membership” đóng vai trò là chiếc vé cho phép người dùng tham gia launchpad trên nền tảng. Theo thông tin chính thức từ đội ngũ, Starship Membership NFT có tổng cung cố định là 10,000 và được mở bán qua ba vòng Partner, Whitelist và Public Sale với các mức giá như sau:

Partner: 299 USD bằng C98.

299 USD bằng C98. Whitelist: 299 USD bằng C98.

299 USD bằng C98. Public sale: 599 USD bằng C98.

Starship NFT đóng vai trò là chiếc vé để người dùng tham gia launchpad trên Starship

Identity: OneID

OneID là giải pháp danh tính kỹ thuật số multi-chain được xây dựng trên blockchain Viction, cho phép người dùng đặt một ID cho nhiều ví trên nhiều chain khác nhau (hay còn gọi là ví multi-chain), nhưng chỉ với một lần mua ID. Hiện tại OneID đã hỗ trợ hơn 70 blockchain phổ biến trên thị trường. Ngoài ID .c98, OneID còn cung cấp các tên miền khác như .bitcoin, .crypto, .atm…

Không giống với những dự án identity single-chain khác, OneID mang đến câu chuyện về multichain ID – một ID trên hơn 70 blockchain, giúp người dùng dễ dàng gửi, nhận và tham gia vào các dApp thông qua một ID mà không cần quan tâm đến việc mình đang ở mạng lưới nào, có tương thích EVM hay không…

OneID mang lại giải pháp multichain ID, cho phép người dùng đặt 1 ID trên nhiều blockchain

Hơn nữa, các ID trên OneID đều hoạt động dưới dạng NFT theo chuẩn token VRC-725 trên blockchain Viction và thừa hưởng cơ chế zero gas, nên mọi thao tác người dùng thực hiện đều không cần dùng VIC để làm phí gas.

Trong tương lai, Ninety Eight sẽ phát triển thêm nhiều tính năng của OneID và mở rộng tính ứng dụng của nó trong hệ sinh thái, ví dụ như thực hiện KYC cho ID.

Cross-chain Bridge: SpaceGate

SpaceGate là cầu nối xuyên chuỗi (cross-chain bridge) cho phép người dùng swap và chuyển đổi token trên nhiều mạng lưới khác nhau, có thể kể đến như chuyển token C98 giữa các chain Viction, BNB Chain, Ethereum và Solana.

Đây là một trong những sản phẩm chủ chốt phục vụ tầm nhìn multi-chain và cross-chain của Ninety Eight, giúp luân chuyển giá trị giữa các blockchain và thu hút người dùng về hệ sinh thái. Ngoài ra, SpaceGate cũng đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành cơ sở hạ tầng cross-chain cho sản phẩm SuperLink.

Aggregator SDK: SuperLink

SuperLink là dịch vụ Aggregator SDK cung cấp bộ công cụ tổng hợp các DEX Aggregator và có thuật toán riêng để truy vấn, so sánh thanh khoản giữa các sàn như 1inch, ParaSwap và 0x, nhờ đó cung cấp lộ trình giao dịch tốt nhất cho người dùng.

SuperLink bao gồm hai thành phần:

SuperLink SDK sẽ được tích hợp vào các sản phẩm trong hệ sinh thái Ninety Eight như SpaceGate, Coin98 Super Wallet, Ramper, Dagora… giúp người dùng thực hiện giao dịch coin/token với giá tốt nhất, độ trượt giá nhỏ nhất và phí thấp nhất giữa các nguồn thanh khoản trên thị trường.

sẽ được tích hợp vào các sản phẩm trong hệ sinh thái Ninety Eight như SpaceGate, Coin98 Super Wallet, Ramper, Dagora… giúp người dùng thực hiện giao dịch coin/token với giá tốt nhất, độ trượt giá nhỏ nhất và phí thấp nhất giữa các nguồn thanh khoản trên thị trường. SuperLink Contract thực hiện các lệnh swap trên Hợp đồng Aggregator đã chọn, đồng thời nhận thông tin về phí đối tác và tính phí giao thức. SuperLink Contract cũng quản lý mức trượt giá nếu nó chưa được quản lý hoặc điều chỉnh trong Aggregator được tích hợp.

Ventures: Arche Fund

Arche Fund là nhánh đầu tư của Ninety Eight và được tái định vị thương hiệu (rebrand) từ Coin98 Ventures, nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các builder trong việc xây dựng sản phẩm và tiếp cận được người dùng tốt hơn.

Kể từ khi thành lập vào tháng 1/2021, Coin98 Ventures đã hỗ trợ thành công rất nhiều builder và dự án trong việc xây dựng các sản phẩm có giá trị thực trong lĩnh vực blockchain và crypto, với tầm nhìn phi tập trung hóa mạng lưới tài chính (DeFi). Theo đó, một số dự án lớn có tỷ lệ lợi nhuận cao ở các mảng khác nhau có thể kể đến như:

DeFi: Perpetual Protocol, TraderJoe, Impossible Finance, Mercurial Finance, Saber,…

Perpetual Protocol, TraderJoe, Impossible Finance, Mercurial Finance, Saber,… Game: Ancient8, Mines of Dalarnia, DeFiLand, My Neighbor Alice, GuildFi,…

Ancient8, Mines of Dalarnia, DeFiLand, My Neighbor Alice, GuildFi,… Cơ sở hạ tầng: Aura Network, Serum, Injective, Boba Network,…

Aura Network, Serum, Injective, Boba Network,… NFT: MagicEden, Yunero,…

Bên cạnh đó, quỹ cũng tham gia góp mặt và tài trợ cho nhiều sự kiện, cuộc thi, quỹ lớn khác trong thị trường, nhằm cung cấp những hỗ trợ về không chỉ về tài chính mà còn ở khía cạnh cố vấn chiến lược, qua đó đẩy mạnh sự hợp tác với các dự án hoặc hệ sinh thái khác. Nổi bật nhất có thể kể đến là thương vụ hợp tác với Solana Foundation để phát triển quỹ Coin98 Solana Ecosystem Fund trị giá 5 triệu USD.

Quỹ Arche Fund với mục tiêu hoạt động là nền tảng đáng tin cậy cho builder Web3

Ngày 31/8/2023, Coin98 Ventures chính thức tái định vị thương hiệu trở thành Arche Fund, đánh dấu trang mới trong hành trình hỗ trợ cho những builder và ý tưởng mới trong Web3, đồng thời phát triển một khuôn khổ mới để tập trung nhiều hơn vào các giá trị nền tảng, cách tiếp cận cải tiến nhằm tăng độ chính xác trong mô hình đầu tư và mở rộng phạm vi hỗ trợ chiến lược.

Lấy cảm hứng từ triết học Hy Lạp, cái tên Arche (phát âm là /a-ki/) có ý nghĩa là “Nguyên tắc đầu tiên”, thể hiện mục tiêu của quỹ là trở thành nền tảng đáng tin cậy cho các builder Web3. So với Coin98 Ventures, Arche sẽ thay đổi khuôn khổ để tập trung vào ba trụ cột cốt lõi để điều chỉnh sự hỗ trợ cho phù hợp với các nhu cầu khác nhau của các dự án, bao gồm:

Arche Ventures: Công ty đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu, hỗ trợ các dự án Web3 mới nổi.

Công ty đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu, hỗ trợ các dự án Web3 mới nổi. Kompass: Chương trình tăng tốc dành cho Web3, hướng dẫn các doanh nghiệp Web3 trong suốt hành trình phát triển sản phẩm của họ.

Chương trình tăng tốc dành cho Web3, hướng dẫn các doanh nghiệp Web3 trong suốt hành trình phát triển sản phẩm của họ. Arche Capital: Nguồn vốn hỗ trợ các ý tưởng Web3 mang tính đột phá và đổi mới.

Tùy theo yêu cầu cụ thể, giai đoạn và quy mô của dự án Web3 mà Arche sẽ tư vấn để lựa chọn trụ cột phù hợp nhất, nhằm tạo điều kiện để phát triển tối đa tiềm năng của của dự án.

Từ lúc tái định vị đến nay, Arche Fund đã tham gia vào nhiều thương vụ đầu tư nổi bật trong thị trường, ví dụ như trở thành một trong các nhà đầu tư vòng Seed trị giá 9 triệu USD của sàn Cube, đồng thời trở thành đơn vị quản lý và triển khai chính của Quỹ hệ sinh thái trị giá 25 triệu USD do Ninety Eight tài trợ.

Quỹ sẽ tập trung vào việc hỗ trợ các builder có cùng tầm nhìn trong việc thu hút người dùng Web2 đến Web3. Đồng thời, Arche Fund cũng sẽ ưu tiên lựa chọn và hỗ trợ cho những dự án mới đang trong giai đoạn khởi nghiệp, với mục tiêu trọng tâm là làm tăng utility của token C98, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Ninety Eight.

DAO: FrontierDAO

Ngoài ra, hệ sinh thái Ninety Eight còn bảo trợ cho FrontierDAO. Đây là dự án hướng tới xây dựng cộng đồng Web3 và cơ hội việc làm trong thị trường crypto tại Việt Nam, với mục tiêu là nơi ươm mầm, đào tạo cho những nhân lực trẻ yêu thích crypto và blockchain.

Hiện FrontierDAO đã tổ chức thành công nhiều sự kiện như UniTour tại trường Đại học RMIT, và Đại học Ngoại thương Cơ sở II (FTU), Aptos in HCM City… nhằm giúp các sinh viên, cộng đồng hiểu hơn về thị trường crypto và xác định hướng đi để phát triển trong lĩnh vực blockchain.

FrontierDAO hoạt động với mục tiêu là nơi ươm mầm và đào tạo nhân lực trẻ yêu thích crypto.

Các kênh truyền thông của Ninety Eight

Các kênh truyền thông đóng vai trò như người đưa tiếng nói của Ninety Eight đến với người dùng trong cộng đồng, mỗi kênh sẽ đảm nhiệm những vai trò khác nhau và phục vụ cho những tệp người dùng khác nhau. Hiện Ninety Eight có 7 kênh truyền thông chính thức.

Coin98 Insights

Coin98 Insights là kênh phân tích và nghiên cứu về thị trường crypto nhằm chia sẻ kiến thức, insights trong thị trường. Kênh cung cấp đa dạng nội dung từ nhiều chủ đề và nhiều cấp độ khác nhau để có thể phục vụ tất cả người dùng, từ kiến thức đầu tư cho người mới đến các báo cáo chuyên sâu cho người đã có kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, Coin98 Insights cũng là kênh truyền thông lớn nhất của Ninety Eight. Kênh chuyên xuất bản những bài phỏng vấn các dự án lớn trong ngành nhằm cung cấp nhiều góc nhìn, quan điểm, insights khác nhau trong thị trường.

Cấu trúc website của Coin98 Insights cũng được thiết kế tối ưu hoá để mang lại cho độc giả trải nghiệm tốt nhất, với việc phân chia danh mục và các series rõ ràng dành cho từng đối tượng người đọc:

Mục Learn: Bao gồm các kiến thức về crypto, blockchain và những kinh nghiệm đầu tư dành cho người mới tham gia vào thị trường crypto.

Bao gồm các kiến thức về crypto, blockchain và những kinh nghiệm đầu tư dành cho người mới tham gia vào thị trường crypto. Mục Report: Bao gồm các báo cáo về các nhánh, chủ đề, hệ sinh thái trong thị trường. Bao gồm những thông tin tổng quan, thống kê số liệu, phân tích số liệu và các đánh giá khách quan của đội ngũ nghiên cứu viên thực hiện báo cáo.

Bao gồm các báo cáo về các nhánh, chủ đề, hệ sinh thái trong thị trường. Bao gồm những thông tin tổng quan, thống kê số liệu, phân tích số liệu và các đánh giá khách quan của đội ngũ nghiên cứu viên thực hiện báo cáo. The Model: Series giúp độc giả hiểu được cách thức kiếm lợi nhuận của những thực thể trong thế giới crypto.

Series giúp độc giả hiểu được cách thức kiếm lợi nhuận của những thực thể trong thế giới crypto. The Poftfolio: Series giúp theo dõi hành động của các địa chỉ ví lớn để rút ra những bài học, kinh nghiệm và thông tin giá trị.

Series giúp theo dõi hành động của các địa chỉ ví lớn để rút ra những bài học, kinh nghiệm và thông tin giá trị. The Spotlight: Series bao gồm các bài phỏng vấn những builder thực thụ và xoay quanh những chủ đề nóng trong ngành crypto.

Series bao gồm các bài phỏng vấn những builder thực thụ và xoay quanh những chủ đề nóng trong ngành crypto. The Truth: Series phân tích, giải thích những sự thật đang bị hiểu lầm về crypto để nhà đầu tư hiểu rõ trước khi “skin in the game”.

Coin98 Insights là kênh phân tích và nghiên cứu về thị trường crypto

Vì là kênh hướng đến các nhà đầu tư trong crypto, Coin98 Insights cũng cung cấp các hội nhóm trên nhiều nền tảng để cộng đồng có thể được giải đáp các thắc mắc, thảo luận hoặc trò chuyện về các chủ đề liên quan đến thị trường. Các kênh thông tin của Coin98 Insights:

Coin98 Analytics

Coin98 Analytics là kênh cung cấp các phân tích dữ liệu tổng quan về thị trường crypto dưới dạng infographic (hình ảnh cung cấp thông tin), giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được insight. Kênh hoạt động chủ yếu trên nền tảng X (Twitter cũ). Một số nội dung nổi bật của Coin98 Analytics có thể kể đến như:

Tổng quan các dự án của những hệ sinh thái trong thị trường.

So sánh thị phần các sàn CEX dựa trên tài sản trong kho dự trữ.

Top các blockchain, dApp, dự án trong các mảng… dựa trên số lượng địa chỉ ví hoạt động.

Tổng quan các dự án trong các mảng như NFT, AI music, DeFi, Gaming…

Các kênh thông tin của Coin98 Analytics:

MarginATM

MarginATM là kênh cập nhật tin tức và cung cấp các phân tích dành cho các nhà giao dịch (trader) trong thị trường crypto. MarginATM là một trong những kênh cập nhật tin tức mới và nhanh nhất về crypto, đồng thời kênh cũng đưa ra các đánh giá, nhận định và phân tích xu hướng giá token liên quan đến tin tức đó.

Bên cạnh đó, MarginATM cũng tập trung vào việc truyền tải các kiến thức về giao dịch (trading) dành cho các nhà đầu tư như phân tích kỹ thuật, phân tích dòng tiền, xu hướng của Bitcoin và altcoin…

Các kênh thông tin của MarginATM:

MarginATM là kênh tin tức và phân tích dành cho các nhà giao dịch trong thị trưởng crypto.

Interlock

Interlock là kênh tin tức nhanh chóng và đa chiều dành cho mọi đối tượng trong thị trường crypto. Khác với MarginATM (tập trung vào trading và trader), Interlock tập trung vào các tin tức và tuyến nội dung mang góc nhìn, quan điểm cá nhân nhiều hơn, ví dụ như phỏng vấn KOL, các bài viết cung cấp thông tin và đưa ra quan điểm về vấn đề trong thị trường crypto.

Bên cạnh đó, Interlock cũng tập trung phát triển kênh Youtube, nhằm truyền cảm hứng cho các bạn “Gen Z” và “Gen Y” thông qua các nội dung xoay quanh chủ đề tài chính và kinh tế trong lăng kính thời đại mới.

Các kênh thông tin của Interlock:

Interlock là kênh đưa tin crypto cùng với những nội dung mang tính cá nhân từ các KOL

Săn Gem

Săn Gem là kênh dành cho người dùng chuyên săn airdrop và retroactive trong crypto. Hiện đây là một trong số ít kênh làm về mảng này trong thị trường crypto tại Việt Nam.

Săn Gem luôn tìm kiếm và cập nhật nhanh chóng các dự án mới, có tiềm năng airdrop, retroactive cao cho người dùng crypto, kèm theo hướng dẫn chi tiết về cách làm airdrop hiệu quả nhất để tối ưu cơ hội nhận thưởng.

Các kênh thông tin của Săn Gem:

Săn Gem là kênh chuyên săn airdrop và retroactive trong crypto

AmberBlocks

AmberBlocks là nền tảng xuất bản nội dung tương tự như Medium, nhưng sẽ tập trung vào thị trường Web3. AmberBlocks ra đời nhằm giải quyết vấn đề của các content creator và dự án khi Medium không hỗ trợ thị trường Việt Nam. Thông qua AmberBlocks, các nhà phát triển hoặc thương hiệu có thể tạo và sở hữu toàn quyền với nội dung họ đã tạo ra.

Hiện AmberBlocks là nền tảng nội dung cho các bên thứ ba khác như Aura Network, Yunero, FrontierDAO, Impossible Finance…

AmberBlocks là nền tảng xuất bản nội dung tương tự như Medium nhưng tập trung vào thị trường Web3

Layer2Gather

Layer2Gather là kênh chuyên tổng hợp và cung cấp những nội dung, dữ liệu phân tích liên quan đến các dự án Layer 2 trong thị trường crypto. Tương tự như Coin98 Analytics, Layer2Gather cũng thể hiện chúng dưới dạng infographic và hoạt động chủ yếu trên nền tảng X. Một số nội dung nổi bật trên Layer2Gather có thể kể đến như:

Weekly Layer 2 Report: Báo cáo Layer 2 hàng tuần, bao gồm cập nhật các thông tin về các dự án nổi bật như Arbitrum, Optimism, Base…, thống kê các dữ liệu như TVL, TVB, Netflow…

Báo cáo Layer 2 hàng tuần, bao gồm cập nhật các thông tin về các dự án nổi bật như Arbitrum, Optimism, Base…, thống kê các dữ liệu như TVL, TVB, Netflow… Top protocol, dApp by active address, transactions: Các dự án nổi bật trên các blockchain Layer 2 dựa trên số lượng địa chỉ ví hoạt động hoặc số lượng giao dịch.

Các dự án nổi bật trên các blockchain Layer 2 dựa trên số lượng địa chỉ ví hoạt động hoặc số lượng giao dịch. One Page: Tổng hợp thông tin về một dự án, blockchain Layer 2.

Tổng hợp thông tin về một dự án, blockchain Layer 2. Ecosystem: Tổng quan về hệ sinh thái của blockchain hoặc một mảng nào đó, ví dụ như LSDFi, GameFi trên Layer 2

