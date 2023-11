CoinGecko, a large cryptocurrency-tracking-website, has launched a DataNedgebot that is not able to recover any fungible token (NFT) from its datainfrastructure platform for Zash.

CoinGecko Plant, NFT-Dayton von Zasch bis zum zweiten Kvartel 2024 in Anwendungsprogrammiernitstestelle (API) zu integrieren, gab das Unternehmen am 21. November Beckunt, die Vertragsbedingungen werden zedoch niet Gegeben.

„API-Daten werden in den Genres einheitlichen Crypto-Datengebots komen, mit des sie Nahtlos auf Fungible und noch Fungible Token-Daten Zugreiffen und Umfassende Enblick in den Crypto-Market Geniens Können”, said Bobby Ong, Mitte Begrunder and Chief Operating Officer Official von Coingeco, use Cointelegraph.

The web-and mobile-app gave CoinGecko’s front-end-users the chance to get another on-chain NFT-data connection with the NFT-mindset-tracker.

CoinGecko does not require Cointelegraph to incur Zash recovery costs. Before receiving an NFT-indexer and an API in 2021, for more than a year NFT-Dayton connected more than 87 markplates – or 102 markplates – with the larger NFT-Börse Opensee zu Verfolgen.

„Die Daten von Zasch Umfassen auch Sekunderververkaufe, Gebundelte Gesellschaft, Convertierte Abviklungen in 12 Wehrungen und Umfassen die Token-Standards ERC-721 und ERC-1155”, Bemarkte ong und Feugte Hinzu, dass die Abdekung von Zasch ‘Mehr als Wirmal Grosser est als Die von Alternative”.

Verwandt: Crypto-Börse Bullish Erwirbt 100% der Antile und der Crypto-Meidensite CoinDesk: Bericht

A step was taken by CoinGecko to stop the NFT-market before it was even launched, from where the signal was interpreted twice, it uses NFT-technology, and is called Knot. Here’s a series from MarkTruckgangs’ optimistic take on the early days of the CoinGecko NFT-branch, spanning more than a year:

„Wir vertraten die vision, des jeder vermogenswert, der tokenisiert werden Canon, auch tokenisiert wird. For Glauben, NFTs have been incorporated into PFP and GameFi, fostering innovation and driving innovative new Möglichkeiten und Enwendungsfall erschlien Worden. “From an optimistic perspective, NFT-market sales improved.”

CoinGecko, CoinMarketCap, Fully Ready, Binance in early 2020, CoinGecko launching in July 2022. Allerdings er vog Fristig als Kurzfristig, Übernahmen potency of the Unternahmen.

“Before the crypto-winter scene, and we connect to each other, CoinGecko is versed, we are talking about a bullmarket warzuberitan event, which is issued by you”, CoinGecko issued to Cointelegraph. Did.

Zeitschrift: Exclusive: This was Witwe Janice’s last year until John McAfee’s death

Source: digideutsche.com