CBOE Starts BTC- and ETH-Margined-Futures-Handling from January to August 11 – DigiDeutsche

Digital opening for margin-futures-handling with Bitcoin (BTC) and Ether (ETH) – on January 11, 2024. Crypto-native bourses and clearinghouses should already be regulated, which will end soon. Spot-a leveraged-derivatives ambient Hendel is on another platform, another in Erklerung.

Der Margin-Handel erhöht die Kapitalfezienz, indem kunden den mit futurs ohne Hinterlegung wallständiger sicherheiten ermöglichen. Also in Möglichkeit, Spot- und Derivathandel auf Durselben Platform Durchzuführen, erhöht die Efficienz.

John Palmer, President of Cboe Digital, titled:

„As you know, it is a liquid exchange for a cryptocurrency to provide liquidity and access to a stock market.”

CBOE Digital Bietet Handel für Einzelperson und Institutionen n. Elf Firmen, darunter Crypto- und traditionale Finanzfirmen, werden die Neue Funktion ab ihrer Einführung unterstützen. Others benefit from B2C2, Blockfills, Cumberland DRW and Talos.

WATCH: New Crypto-Einhorn Dollars Worth $105 Million and Nearly $1.3 Million Found

The company Digital started in June to promote margin-futures-handling by the US Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Damels worked on the CFTC-Commissioner Christie Goldsmith Romero kobo Digital Defur, “Innerhalb der Parameters der Traditionale Terminmarktstruktur und des Regulierungsrahmens zu Agiren”.

CBOE digital sägte, es plein, vorbehaltlich der behördlichen genheimigung schlielich auch auf physisch Gelifferte produkt auszuweiten.

CBOE Digital A Standard-Liquiditatsenreiseprogramm in Einführen, will be broadcast on November 17th at Kraft Truitt in November⚠️ pic.twitter.com/NlSC0xH8Ff – MB (@741tray) 8. November 2023

An interest rate in BTC-futures on the Chicago Mercantile Exchange (CME) is a robust strategy powered by Kobe Digital. Binance releases BTC-Terminal at CME starting October 3rd.

A filing by the Securities and Exchange Commission for the acquisition of BTC-Spotfond was announced on September 12. Das Achtachtige Zeitfenster for the Generheimungen began in the morning on 9 November.

Magazine: Cryptowehrungshandelschutt: Vorauf sie achten Solten und Wich sie Behandelt Wird

Source: digideutsche.com