दैनिक अद्यतन: इस सप्ताह 50+ सर्वश्रेष्ठ अमेज़ॅन सौदे – केयूरिग, एयरपॉड्स, वैक्यूम और अधिक पर 80% तक की बचत करें

अभी भी छुट्टियों के लिए कुछ खरीदारी करनी है? या शायद आपने भी नहीं किया हो शुरू कर दिया अभी तक? घबराने की कोई जरूरत नहीं है – आपके पास अभी भी अमेज़ॅन पर ढेर सारे उपहार पाने का समय है। त्वरित शिपिंग का मतलब है कि आपके आइटम समय पर पहुंच जाएंगे (यदि आप जल्द ही ऑर्डर करते हैं), और भले ही साइबर वीकेंड बहुत लंबा चला गया हो, ऑनलाइन रिटेल दिग्गज की गहरी छूट नहीं है। हमें बहुत सारे मार्कडाउन मिले हैं जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे – Apple AirPods Pro से लेकर $50 तक की छूट से लेकर डायसन जैसी स्टिक वैक तक जिस पर 80% की छूट है (सिर्फ $60!)। साथ ही, बच्चों के लिए लेगो सेट, क्लासिक बोर्ड गेम और पहेलियों पर बढ़िया दाम पाएं। इस सप्ताह के अंत में सर्वोत्तम अमेज़ॅन सौदे बस एक क्लिक दूर हैं!

ठीक है, अब आपके (वर्चुअल) कार्ट के इंजन में सुधार करने और प्रियजनों के लिए उपहारों पर कुछ गंभीर बचत करने का समय आ गया है – साथ ही अपने लिए कुछ उपहार भी। हैप्पी डील हंटिंग!

इस सप्ताह अमेज़न पर सबसे अच्छे सौदे



गिवबेस्ट पोर्टेबल इलेक्ट्रिक स्पेस हीटर



बेकहम होटल कलेक्शन बिस्तर तकिए, क्वीन, 2 का सेट



डर्मोरा गोल्डन ग्लो अंडर-आई पैच, 20 जोड़े

70% छूट या अधिक

वीरांगना

आपके घर के चारों ओर एक भारी, बोझिल वैक्यूम रखने के दिन खत्म हो गए हैं, इस 3.3-पाउंड स्टिक वैक की बदौलत। यह न केवल फर्श से धूल, टुकड़े और पालतू जानवरों के बाल को सोख लेगा; यह अपने पांच-चरण निस्पंदन सिस्टम के साथ हवा को शुद्ध करने में भी मदद करेगा और इसे हैंडहेल्ड में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अब तक की सबसे अच्छी कीमत है जिसे हमने बिक्री पर देखा है – इसे ले लो, डायसन!

एक खुश यूजर ने लिखा, “हमें पालतू जानवरों के बालों से समस्या है।” “यह वैक्यूम समस्या को हल करने में मदद करता है। इसमें दो मोड हैं – एक कठोर सतहों के लिए और एक कालीन के लिए। वे बालों को बहुत तेजी से साफ करते हैं!”

अमेज़न पर $60



ग्लोरिया वेंडरबिल्ट हाई-राइज़ टेपर्ड जींस

50% छूट या अधिक

वीरांगना

‘यह ठंडे पैरों का मौसम है – जब तक कि आपके पास यह सबसे अधिक बिकने वाला स्पेस हीटर तैयार न हो। छोटा लेकिन शक्तिशाली, यह स्वादिष्ट उपकरण मात्र कुछ ही सेकंड में 200 वर्ग फुट जगह को गर्म कर सकता है, इसमें गर्मी के दो स्तर होते हैं और गर्मियों में यह पंखे के स्तर से भी दोगुना हो जाता है। इसे 50% से अधिक की छूट पर प्राप्त करें – लगभग पूरे वर्ष की तुलना में कम।

एक उत्साही समीक्षक ने लिखा, “मैं इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हूं कि यह छोटा हीटर कितनी गर्मी देता है।” “मेरा बेटा इसे बेसमेंट में उपयोग करता है, और हम सीढ़ियों से ऊपर आने वाली गर्मी को महसूस कर सकते हैं! सुरक्षा सुविधाओं को पसंद करते हैं। … अगर इसे खटखटाया जाता है या कमरा बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो यह बंद हो जाता है।”

अमेज़न पर $27

सर्वोत्तम अमेज़न हेडफोन और ईयरबड्स डील

वीरांगना

Apple AirPods Pro को लेकर हो रहे प्रचार का एक कारण है – वास्तव में कई कारण हैं। शुरुआत के लिए, वे समृद्ध, कुरकुरा ध्वनि और बेहतर शोर रद्दीकरण प्रदान करते हैं, जिससे आप बिना किसी बाहरी शोर-शराबे के संगीत, पॉडकास्ट, ऑडियोबुक और बहुत कुछ का आनंद ले सकते हैं। यह मॉडल आपको केवल स्टेम को स्वाइप करके वॉल्यूम को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, और आपको अनुकूलित आराम के लिए विभिन्न आकारों में सिलिकॉन युक्तियों के चार जोड़े भी प्राप्त होंगे।

एक ग्राहक ने साझा किया, “मैंने अपने चचेरे भाई के एयरपॉड्स को आज़माया और ध्वनि की गुणवत्ता पर विश्वास नहीं कर सका।” “मैंने एयरपॉड्स प्रो खरीदने का फैसला किया क्योंकि मैं ईयरपीस पर ही नियंत्रण चाहता था। मैं गानों को छोड़ या वापस चला सकता हूं, वॉल्यूम समायोजित कर सकता हूं, संगीत शुरू या बंद कर सकता हूं, और शोर-रद्दीकरण विकल्प को चालू या बंद कर सकता हूं, यह सब एयरपॉड से , जो बहुत सुविधाजनक है – मुझे अपना फ़ोन बार-बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। शोर इतना कम हो गया है कि यह अजीब है। मैंने अपने भाई-बहनों से इसे आज़माया, और जब उन्हें एहसास हुआ कि वे उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं तो उनके चेहरे सदमे में आ गए। बच्चे चिल्ला रहे हैं। इन्हें खरीदो! कोई पछतावा नहीं।”

अमेज़न पर $200



टोज़ो T10 ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स

सर्वश्रेष्ठ अमेज़ॅन होम डील

वीरांगना

ये नंबर 1 बेस्टसेलर फ़्लफ़ी, सांस लेने योग्य हैं और वर्षों में उनकी सबसे अच्छी कीमतों में से एक हैं ($18 प्रति पॉप!)। जब तक ब्लैक फ्राइडे या प्राइम डे जैसा कोई बड़ा बिक्री कार्यक्रम न हो, उन्हें शायद ही कभी चिह्नित किया जाता है, इसलिए हम उन्हें 40% की छूट के साथ अपने कार्ट में जोड़ने की सलाह देंगे।

“इतने सालों में मैंने सबसे बढ़िया तकिया खरीदा है,” एक संतुष्ट स्नूज़र ने जोर से कहा। “मैं अपनी करवट लेकर सो जाता हूं, और यह मेरे सिर और गर्दन को बहुत अच्छी तरह से सहारा देता है। अब सोते समय मेरी बांहें सुन्न नहीं होंगी या अगले दिन मेरे कंधे के ब्लेड में दर्द नहीं होगा। इससे मेरी नींद में काफी सुधार हुआ है। होटलों के फैंसी तकियों से बेहतर! “

अमेज़न पर $37

सर्वश्रेष्ठ अमेज़ॅन टैबलेट और तकनीकी सौदे

वीरांगना

अपना सामान, पर्स – कुछ भी, वास्तव में – दोबारा कभी न खोएं। बस इन स्मार्ट टैगों में से एक को उस आइटम के अंदर डालें जिसे आप ट्रैक करना चाहते हैं और आपको अपने फोन के माध्यम से इसके स्थान के बारे में सचेत किया जाएगा। और यह अब तक की सबसे कम कीमत पर है।

एक प्रशंसक ने लिखा, “टाइल को स्थापित करना बहुत आसान है और इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं।” “मेरी सास को अल्जाइमर है और वह अक्सर अपना पर्स इधर-उधर रख देती हैं। हमने एक रात कई घंटे यह ढूंढने में बिताए कि उन्होंने इसे कहां रखा है और आखिरकार यह बाथरूम में तौलिये के पीछे छिपा हुआ मिला। उसके बाद, हमने टाइल खरीदी और इसे पहन लिया उसका पर्स और हमें इसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे पति बस इसे अपने फोन पर देखते हैं और टाइल पर घंटी बजाते हैं, जिससे उनके पर्स पर लगे टाइल पर एक छोटा सा संगीत अलार्म भेजा जाएगा और हम इसे आसानी से ढूंढने में सक्षम हैं। यदि आप अलार्म की सुनने की दूरी के भीतर नहीं हैं तो यह आपको मानचित्र पर आइटम का स्थान भी दिखाएगा। बैटरी लंबे समय तक चलती है। वास्तव में, आखिरी टाइल जो हमने लगभग दो साल तक चली थी।”

अमेज़न पर $18

सर्वोत्तम $25-और-अंडर-स्टॉकिंग स्टफ़र सौदे

वीरांगना

सूजन, बैग और काले घेरे इन नंबर 1 बेस्टसेलिंग, विटामिन-युक्त अंडर-आई मास्क का कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आपको बस प्रत्येक आंख के नीचे एक लगाना है, उन्हें 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, हटा देना है और अपनी मजबूत, चमकदार दिखने वाली त्वचा की प्रशंसा करना है! किसी को यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप आठ घंटे की नींद लेने के बजाय इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे थे। यह इस पैक के लिए अब तक देखी गई सबसे अच्छी कीमतों में से एक है – केवल 50 सेंट प्रति जोड़ी! उन छुट्टियों की बिक्री के बाद तनावमुक्त होने का कोई बेहतर तरीका नहीं है।

एक चमकदार आंखों वाले समीक्षक ने कहा, “ये अब तक मेरे द्वारा उपयोग किए गए सबसे अच्छे आई पैच हैं।” “मैं 64 साल का हूं और पिछले तीन वर्षों में जीवन के कई प्रमुख तनावों के कारण, मैं अपनी उम्र से 20 साल छोटा दिखने लगा हूं और हर मिनट में दिखने लगा हूं। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की है और एक छोटा सा पैसा खर्च किया है कम रूखा और फूला हुआ दिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये पैच अद्भुत हैं। बॉक्स कहता है कि आप कुछ ही दिनों में अंतर देखेंगे, और मैंने वास्तव में देखा। मेरी आंखों के नीचे कोई झुर्रियां नहीं हैं, और यह 10 मिनट के बजाय पूरे कार्यदिवस में रहता है ‘कुछ अन्य पैच के साथ देखा है। उन्हें फ्रिज में रखें; वे अतिरिक्त अच्छे लगते हैं!”

अमेज़न पर $10

सर्वश्रेष्ठ अमेज़ॅन टीवी सौदे

वीरांगना

इंसिग्निया का 24-इंच टीवी अपने 1,080-पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन और फायर टीवी क्षमताओं के कारण एक लोकप्रिय विकल्प है – आप दस लाख से अधिक शो और फिल्में स्ट्रीम कर सकते हैं। भी लोकप्रिय? यह हास्यास्पद और अभूतपूर्व है, $65 की कीमत। एलेक्सा से सुसज्जित रिमोट केवल आपकी आवाज का उपयोग करके चैनलों को फ्लिप करना आसान बनाता है।

एक सत्यापित दर्शक ने लिखा, “बहुत प्रभावशाली छोटा टीवी।” “इसे स्थापित करना बहुत आसान था और रंग सुंदर है। ध्वनि बहुत प्रभावशाली है। मेरे पास केवल आधी मात्रा है और यह अभी भी बहुत तेज़ है। बहुत स्पष्ट ध्वनि! यह मेरे लिए एक प्रारंभिक क्रिसमस उपहार था। मेरा पहला स्मार्ट टीवी ! मैं इससे बहुत खुश हूं।”

अमेज़न पर $65

सर्वश्रेष्ठ अमेज़ॅन ऑटो डील

वीरांगना

इस घटना में कि आपको पता चलता है कि आपके टायर ढीले होने लगे हैं और कोई गैस स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप बहुत खुश होंगे कि आपके पास ट्रंक में यह टायर इन्फ्लेटर है। जब इसे आपकी कार के 12V पावर आउटलेट में प्लग किया जाता है, तो यह उन्हें सेकंडों में भर देता है, और इसकी 9.8-फुट की कॉर्ड इतनी लंबी होती है कि आप स्थिति को समायोजित किए बिना सभी चार टायरों तक पहुंच सकते हैं। यह हवाई गद्दे और हवा वाली नाव जैसी चीज़ों को भी उड़ा सकता है। 50% की छूट होने पर इसे खरीदें – यह शायद ही कभी अपनी वर्तमान कीमत से कम हो।

एक प्रशंसक ने चिल्लाते हुए कहा, “मैं मौसम के बदलाव के कारण थक गया था, टायर में दबाव कम हो गया था और कुछ हवा पंप करने के लिए गैस स्टेशन ढूंढना पड़ रहा था। इससे मेरे पैसे बच गए और जब मेरे टायर में छेद हो गया तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं था।” मैं इसमें इतनी हवा डालने में सक्षम हूं कि मैं ऐसी जगह पहुंच सकूं जहां मैं अपनी गाड़ी खींच सकूं और अपना अतिरिक्त सामान रख सकूं। मैं किसी को भी अपने वाहन के लिए एक हवा लेने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं।”

प्राइम और कूपन के साथ $23 बचाएं

अमेज़न पर $22



नेक्सपो 2000ए पीक कार जंप स्टार्टर



डीबीपावर पोर्टेबल कार जंप स्टार्टर

सर्वश्रेष्ठ अमेज़न वैक्यूम डील

ThisWorx के लिए

कार का फर्श थोड़ा उखड़ा-उखड़ा दिख रहा है? तो फिर यह नंबर 1 बेस्टसेलिंग कार वैक्यूम बचाव के लिए है! केवल 2.4 पाउंड वजनी, इसे अपनी सवारी के चारों ओर घुमाना आसान है, चाहे आप इसका उपयोग सीटों से पालतू जानवरों के बाल, फर्श पर फास्ट फूड के अवशेष या अपने डैशबोर्ड पर जमी धूल की परत को हटाने के लिए करें। यह विभिन्न प्रकार के स्थानों और गंदगी को लक्षित करने के लिए तीन अनुलग्नकों के साथ आता है, और इसकी 16 फुट की रस्सी का मतलब है कि आपको ट्रंक तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस मॉडल में हवा को शुद्ध करने में मदद के लिए एक आसान लाइट और HEPA फ़िल्टर भी है। बेस्टसेलिंग वैक के लिए अमेज़ॅन छूट शायद ही कभी इतनी गहरी होती है, इसलिए 75% से अधिक की छूट होने पर इसे प्राप्त करें।

एक प्रभावित ग्राहक ने लिखा, “यह मेरे द्वारा उपयोग किया गया सबसे अच्छा ऑटो वैक्यूम है।” “इसमें वे चीजें हैं जो अन्य वैक्यूम में नहीं हैं, जैसे डैश और कंसोल पर जमा होने वाली महीन धूल। अटैचमेंट एक कार के लिए बनाए गए लगते हैं, जैसा कि इस मशीन के डिजाइन और आकार से होता है। डिजाइन इंजीनियरों को बधाई। यह वर्क्स अच्छी तरह से है नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ऐसा होता है।”

अमेज़न पर $22



ब्लैक + डेकर पॉवरसीरीज+ कॉर्डलेस वैक्यूम

सर्वश्रेष्ठ अमेज़ॅन रसोई सौदे

वीरांगना

यह नंबर 1 बेस्टसेलर 60% छूट पर है – इसकी अब तक की सबसे कम कीमतों में से एक – और लगभग हर प्रकार के ब्लेड के साथ आता है जिसकी एक घरेलू रसोइये को आवश्यकता हो सकती है। हेनकेल्स एक सदी से भी अधिक समय से गुणवत्तापूर्ण चाकू तैयार कर रहा है, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है।

“आखिरकार, तेज़ (और सुरक्षित) चाकू,” एक खुश घरेलू रसोइया ने लिखा। “मैं तब तक साधारण चाकुओं का आदी रहा हूं जब तक कि मेरे भाई, जो एक शेफ है, ने मुझे हेन्केल्स में अपग्रेड करने के लिए मना नहीं लिया। मुझे स्वीकार करना होगा, मैं पहले थोड़ा घबराया हुआ था, खुद को काटने की चिंता कर रहा था, लेकिन इन चाकुओं की पकड़ मेरे हाथों को बनाए रखती है फिसलने से। वे बेहद तेज़ हैं और रसोई में बहुत अच्छा काम करते हैं।”

अमेज़न पर $130



किचनएड क्लासिक सीरीज 4.5-क्वार्ट टिल्ट-हेड स्टैंड मिक्सर

सर्वश्रेष्ठ अमेज़ॅन सौंदर्य और कल्याण सौदे

वीरांगना

यह बहुउपयोगी हेयर टूल अनिवार्य रूप से डायसन एयरवैप की तरह काम करता है – केवल लागत के एक अंश पर। यह तीन ब्रश हेड्स और एक ब्लो-ड्रायर अटैचमेंट के साथ आता है जो सभी प्रकार के बालों के लिए उपयुक्त है, चाहे आप चिकना और सीधा करना चाहते हों या कर्ल और वेव्स जोड़ना चाहते हों। अब आप 70% की बचत करते हुए अपने आप को पेशेवर स्तर का झटका देने में सक्षम होंगे! आप इसके लिए अब तक की सबसे कम कीमत देख रहे हैं।

एक स्टाइलिंग दुकानदार ने साझा किया, “गोल ब्रश के साथ-साथ ब्लो-ड्रायर का उपयोग करने से मुझे अपने घने, लहराते, भूरे बालों को सीधा करने में कम से कम 45 मिनट लगते थे।” “वर्षों तक मैंने हेयर सैलून में पेशेवर ब्लोआउट्स के लिए बहुत पैसा खर्च किया, जब तक कि मैंने ये अद्भुत, उपयोग में आसान हेयर ड्रायर ब्रश नहीं खरीदे। और जब मुझे लहराते बाल चाहिए तो मैं अकेले हेयर ड्रायर का उपयोग करता हूं। इतना मजेदार और बहुमुखी प्रतिभा ये ब्रश और ड्रायर, और इससे मेरे पैसे भी बचते हैं।”

अमेज़न पर $60



क्रेव नेचुरल्स ग्लाइड-थ्रू डिटैंगलिंग ब्रश



डर्मोरा गोल्डन ग्लो अंडर-आई पैच, 20 जोड़े

सर्वश्रेष्ठ अमेज़ॅन शैली सौदे

वीरांगना

इन नंबर 1 बेस्टसेलिंग ऊनी मोज़ों के साथ अपने पैरों को अच्छा और स्वादिष्ट रखें, जो सबसे प्यारे रंगों और प्रिंटों में आते हैं। वे नरम और गर्म होते हुए भी सांस लेने योग्य हैं, और लगभग 70% की छूट पर वे सही स्टॉकिंग स्टफर्स बनाएंगे (हालांकि आपको निश्चित रूप से अपने लिए भी एक पैक लेना चाहिए!)।

एक खरीदार ने लिखा, “मैंने इन्हें अलास्का की यात्रा के लिए खरीदा था।” “ये सचमुच मेरे पास सबसे गर्म मोज़े हैं। [They] साइज़ के अनुसार बिल्कुल फिट, सिकुड़ा नहीं है और [are] अति गर्म. [They] अपने पैरों में पसीना मत बहाओ. …उन्हें खरीदें – आपके पैर खुश होंगे कि आपने ऐसा किया!”

अमेज़न पर $14



ग्लोरिया वेंडरबिल्ट हाई-राइज़ टेपर्ड जींस



प्लेटेक्स 18-घंटे की अल्टीमेट लिफ्ट वायरलेस ब्रा



होमटॉप क्लासिक माइक्रोसाइड मेमोरी फोम चप्पल

सर्वश्रेष्ठ अमेज़ॅन खिलौना सौदे

वीरांगना

ऐसे पौधे जिनमें कोई गंदगी या रखरखाव शामिल नहीं है? हमें साइन अप करें! इस भव्य वानस्पतिक लेगो किट में नौ रसीले पौधे शामिल हैं जिन्हें बनाने में जितना मजा आता है, पूरा होने पर उनकी प्रशंसा करना उतना ही सुखद होता है। यह किसी कारण से नंबर 1 बेस्टसेलर है – और अब तक की सबसे कम कीमत के करीब है।

एक दादा-दादी ने बताया, “मैंने इसे क्रिसमस के लिए अपने 11 वर्षीय पोते के लिए एक उपहार के रूप में खरीदा था, इस शर्त के साथ कि, इसे एक साथ रखने के बाद, उसे इसे मुझे वापस देना होगा ताकि मैं इसे अपने घर पर प्रदर्शित कर सकूं।” “उन्हें इसे एक साथ रखना बहुत पसंद था… उन्होंने कहा कि यह एक चुनौती थी, जो अच्छी बात है। यह बहुत सुंदर है। उन्होंने इसे मुझे वापस दे दिया और अब जब वह आते हैं तो वह और मैं इसे मेरे घर पर एक साथ देखने का आनंद लेते हैं।”

अमेज़न पर $40



रेवेन्सबर्गर ‘ए पेरिस स्टॉल’ 1,500-टुकड़ा पहेली

यदि आपके पास अमेज़ॅन प्राइम है, तो आपको निश्चित रूप से मुफ़्त शिपिंग मिलेगी। अभी तक एक सदस्य नहीं हैं? कोई बात नहीं। आप यहां अपने निःशुल्क 30-दिवसीय परीक्षण के लिए साइन अप कर सकते हैं। (और, वैसे, जिनके पास प्राइम नहीं है उन्हें अभी भी $25 या अधिक के ऑर्डर पर मुफ़्त शिपिंग मिलती है।)

ऊपर उद्धृत समीक्षाएँ प्रकाशन के समय के नवीनतम संस्करणों को दर्शाती हैं।

Source: www.yahoo.com