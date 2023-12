चैनल टनल की यात्री ट्रेन सेवा में एक बड़ी समस्या है। अब आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला है

सीएनएन-

यूरोप में हाई-स्पीड रेल यात्रा की मांग तेजी से बढ़ रही है। यात्री छोटी दूरी की हवाई उड़ानों और भीड़भाड़ वाले राजमार्गों के लिए एक तेज़, टिकाऊ विकल्प के लिए बेताब हैं।

लेकिन एक समस्या है.

कई मार्गों पर आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो रही है। ट्रेनें भरी हुई हैं और कीमतें अक्सर आसमान पर होती हैं, जिससे कई यात्रियों को परिवहन के कम पर्यावरण-अनुकूल साधनों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

यूरोपीय लोग प्रमुख शहरों के बीच मौजूदा मार्गों पर अधिक मार्ग और अधिक ट्रेनें चाहते हैं जहां वर्तमान में विस्तार अपर्याप्त क्षमता, राजनीतिक मुद्दों और कम निवेश के कारण बाधित हो रहा है।

एयरलाइनों के विपरीत, जो महीनों के भीतर नए मार्ग जोड़ सकती हैं, नई हाई-स्पीड रेलवे बनाने में दशकों और अरबों डॉलर लगते हैं, खासकर जहां वे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं।

अभी, सबसे बड़ी बाधाओं में से एक चैनल टनल है, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच समुद्र के नीचे रेल लिंक है जो यूरोस्टार का डोमेन है, जो लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स और एम्स्टर्डम को जोड़ने वाली हाई-स्पीड ट्रेन सेवा है।

यूरोस्टार व्यस्त यूरोपीय हवाई मार्गों पर एयरलाइनों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन वर्तमान में लंदन, पेरिस और एम्स्टर्डम में स्टेशन क्षमता के मुद्दों और यूके में सीमा नियंत्रण कर्मचारियों की पुरानी कमी के कारण भारी अप्रयुक्त मांग का फायदा नहीं उठा सकता है।

जबकि यूके, बेल्जियम, फ्रांस और नीदरलैंड में और चैनल टनल के माध्यम से उपयोग किए जाने वाले समर्पित हाई-स्पीड रेलवे पर बहुत जगह है, सीमा कर्मचारी 900 सीटों वाली ट्रेनों को भरने के लिए हर घंटे पर्याप्त यात्रियों को संसाधित नहीं कर सकते हैं।

इसका मतलब है कि कुछ लोग खाली सीटों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। अधिक ट्रेनें जोड़ने से उसके सिटी सेंटर स्टेशनों पर दबाव पड़ेगा (यूरोस्टार का कहना है कि वह जून 2024 से छह महीने के लिए लंदन और एम्स्टर्डम के बीच सेवाएं रोक रहा है, जबकि नीदरलैंड में सेवा के टर्मिनल को अपग्रेड किया जा रहा है।)

हालाँकि, इस दशक के अंत से पहले बदलाव आ सकता है।

लगभग 30 वर्षों के एकाधिकार के बाद, यूरोस्टार को अचानक अपने मुख्य अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्रतिस्पर्धा अधिक ट्रेनों, अधिक विकल्प और कम किराए की संभावना की पेशकश कर रही है।

हॉलैंडसे हुगटे/शटरस्टॉक

यूरोस्टार जून 2024 से छह महीने के लिए एम्स्टर्डम के लिए सेवाएं रोक रहा है।

14 नवंबर को नए स्टार्टअप ह्यूरो द्वारा अनावरण की गई महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत लंदन को बेल्जियम और नीदरलैंड के लिए अतिरिक्त हाई-स्पीड ट्रेनें मिल सकती हैं।

डच उद्यमियों की तिकड़ी द्वारा स्थापित, ह्यूरो का लक्ष्य 2028 से एम्स्टर्डम-पेरिस/लंदन मार्गों पर यूरोस्टार के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करना है, जो प्रति दिन लंदन के लिए 15 और पेरिस के लिए 16 यात्राओं की पेशकश करेगा।

इतालवी निजी ऑपरेटर इटालो की सफलता और स्पेन और फ्रांस में हाई-स्पीड रेल प्रतियोगिता से प्रेरित होकर, ह्यूरो के संस्थापक यूरोप के कुछ सबसे व्यस्त छोटी दूरी के हवाई मार्गों पर यात्रियों को हवाई से रेल में स्थानांतरित करने के इच्छुक हैं।

ह्यूरो के संस्थापक रोमर वैन डेन बिगगेलर कहते हैं, “हम बस कम कीमतें चाहते हैं और हवाई जहाज़ों और ट्रेनों से अधिक लोग आना चाहते हैं।”

“अभी भी 55 उड़ानें हैं [a day] एम्स्टर्डम से लंदन और वापसी तक, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है,” उन्होंने आगे कहा। “और तभी वहां हाई-स्पीड लाइन वाली एक बहुत अच्छी सुरंग है।

“व्यक्तिगत रूप से, मुझे भी हवाई जहाज़ की तुलना में ट्रेन से यात्रा करना 10 गुना अच्छा लगता है। लंदन की ओर पासपोर्ट नियंत्रण के मामले में अभी भी क्षमता संबंधी समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा कुछ हल किया जा सकता है।

“यूरोस्टार अक्सर काफी भरा रहता है। अगर हम वहां भी ट्रेनें चलाना शुरू कर दें तो हमें उम्मीद है कि कीमतें कम हो जाएंगी।”

ह्यूरो ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उसके टिकटों की कीमत क्या होगी, लेकिन वह यूरोस्टार को कम करने की योजना बना रही है और सफल होने पर अन्य शहरों में अधिक कनेक्शन जोड़ेगी। यूरोस्टार ने कहा है कि वह ऐसी घोषणाओं पर टिप्पणी नहीं करता है और यूरोप में बढ़ती टिकाऊ यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है।

ALLRail द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, इटली और स्पेन में हाई-स्पीड रेल प्रतियोगिता ने पिछले दशक में सेवा आवृत्तियों को बढ़ाने, किराए में 40% तक की कमी करने और कुछ मार्गों पर बाजार को 300% तक बढ़ाने में मदद की है, जो गैर का प्रतिनिधित्व करता है। -यूरोपीय रेल बाजार में राज्य ट्रेन ऑपरेटर।

ऑलरेल के अध्यक्ष एरिच फोर्स्टर ने ह्यूरो की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा: “इटली में प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक विकल्प और अधिक ट्रेनें सामने आई हैं। यह स्पष्ट रूप से उत्तर पश्चिमी यूरोपीय हाई-स्पीड रेल बाजार के लिए भी समाधान है।

“सीधे शब्दों में कहें तो ह्यूरो जैसे स्टार्ट-अप यात्री रेल का भविष्य हैं। हम वर्तमान स्थिति के लिए एक विकल्प की आशा करते हैं जहां – केवल एक ऑपरेटर के साथ [Eurostar] – बाज़ार को लंबे समय से कम सेवाएं मिल रही हैं।”

पीटर बर्न/पीए इमेजेज/गेटी इमेजेज

अधूरा काम? ब्रिटेन में वर्जिन का रेल परिचालन चार साल पहले बंद हो गया था।

ह्यूरो की घोषणा ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के ठीक तीन दिन बाद आई कि रिचर्ड ब्रैनसन का वर्जिन साम्राज्य अपने आखिरी यूके अनुबंध के चार साल बाद, यूरोस्टार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए रेल क्षेत्र में लौटना चाहता है।

हालाँकि इस कहानी को वर्जिन द्वारा अटकलों के रूप में खारिज कर दिया गया था, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि वर्जिन ट्रेन के एक पूर्व बॉस को लंदन और पेरिस को जोड़ने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय रेल परिचालन का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया गया है।

ब्रैनसन ने पहले कहा था कि उन्हें लगता है कि उनका रेल क्षेत्र में “अधूरा काम” है और अगर अफवाहें सच साबित हुईं तो वर्जिन यूरोस्टार के लिए एक मजबूत प्रतियोगी बन सकता है।

धनी निवेशकों द्वारा समर्थित, स्पेनिश स्टार्टअप इवोलिन अक्टूबर में अपना हाथ दिखाने वाला पहला था।

इसने 2025 से पेरिस-लंदन मार्ग पर यूरोस्टार को चुनौती देने की योजना की घोषणा की, जिसकी पूर्ण सेवा 2026 में शुरू होगी। हालांकि, रेल उद्योग के विशेषज्ञों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य है या नहीं, इसके बारे में गंभीर संदेह व्यक्त किया है।

केवल एक प्रकार की ट्रेन के साथ – यूरोस्टार की सीमेंस-निर्मित ई320 – वर्तमान में उत्पादन में है और चैनल टनल में काम करने के लिए अधिकृत है, और जर्मनी की डॉयचे बान के लिए बड़े पैमाने पर ऑर्डर के साथ सीमेंस की उत्पादन लाइनें पूरी तरह से व्यस्त हैं, इवोलिन फ्रांसीसी परिवहन दिग्गज एल्सटॉम और नवीनतम पीढ़ी टीजीवी-एम के समान ट्रेनों का उपयोग कर सकता है।

एल्स्टॉम ने कहा है कि वह अब तक नई कंपनी के साथ केवल चर्चा कर रहा है।

पैट्रिक लेवेक/एसआईपीए/एपी

फ़्रांस की टीजीवी-एम जैसी ट्रेनों का उपयोग चैनल टनल मार्गों पर किया जा सकता है।

ला रोशेल में एल्सटॉम की फैक्ट्री अगले 10 वर्षों में फ्रेंच नेशनल रेलवे एसएनसीएफ के लिए 100 टीजीवी-एमएस के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, दो साल से भी कम समय में नई ट्रेनों को डिजाइन, निर्मित और अधिकृत करने की इवोलिन की संभावना वास्तव में बहुत कम दिखती है।

लंदन की सेवा के लिए, तीनों चुनौतीकर्ताओं को समान बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

सभी को कड़े चैनल टनल अग्नि नियमों के साथ-साथ पांच देशों में सुरक्षा और बिजली आपूर्ति प्रणालियों के साथ संगत हाई-स्पीड ट्रेनों की खरीद की आवश्यकता होगी।

यूरोपीय रेल टिप्पणीकार जॉन वर्थ ने सीएनएन ट्रैवल को बताया: “सीमेंस से ट्रेनों का ऑर्डर करें और हो सकता है कि आपको 2028 तक सुरंग के माध्यम से एक नई ट्रेन मिल जाए, लेकिन अधिक संभावना 2030 तक होगी।

“ऐसा कोई मौलिक कारण नहीं है कि आप चैनल टनल अग्नि नियमों के अनुकूल टीजीवी-एम क्यों नहीं बना सके, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है – और आपको एक नया डिज़ाइन स्वीकृत करने के लिए 12 महीने की आवश्यकता होगी।”

स्पैनिश ट्रेन-निर्माता टैल्गो एक संभावित विकल्प प्रदान करता है। इसकी नई “एवरिल” हाई-स्पीड ट्रेन, जो वर्तमान में स्पेन और फ्रांस में अंतिम परीक्षण कर रही है, का उपयोग मैड्रिड और बार्सिलोना को फ्रांसीसी शहरों से जोड़ने वाली अंतरराष्ट्रीय सेवाओं पर किया जाएगा और इसने फ्रेंच ओपन एक्सेस आशावादी ले ट्रेन और केविन स्पीड का ध्यान आकर्षित किया है।

टैल्गो के एल्स्टॉम की तुलना में जल्द ही उपयुक्त हाई-स्पीड ट्रेनों को वितरित करने की स्थिति में होने की संभावना है, हालांकि इसे चैनल टनल नियमों को पूरा करने के लिए एवरिल को फिर से डिजाइन करने की भी आवश्यकता होगी और फ्रांस और यूके में सुरंग नियामक और बुनियादी ढांचे के मालिकों द्वारा अनुमोदित नए संस्करण की आवश्यकता होगी। .

यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे महीनों के बजाय वर्षों में मापा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी नई ट्रेन इस दशक के अंत तक वितरित की जाएगी।

“और जैसे कि यह सब पर्याप्त जटिल नहीं है, नए ऑपरेटरों को रास्ते खोजने में कठिनाई होती है [the timetabled slots allocated to each service]जो बेहद जटिल है, पेरिस गारे डू नॉर्ड जैसे व्यस्त स्टेशनों और ब्रेक्सिट के बाद की कठिन सीमा जांच के कारण टर्मिनल क्षमता, ”जॉन वर्थ कहते हैं।

“यह विशेष रूप से जटिल है [London’s] सेंट पैनक्रास, जिसमें पासपोर्ट और सुरक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए बहुत कम जगह है। दोनों में से कोई भी दुर्गम नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं है।”

मैनुअल रोमानो/नूरफोटो/गेटी इमेजेज़

इटली की हाई-स्पीड फ़्रीकियारोसा ट्रेनों को इटली, स्पेन और फ़्रांस में सफलतापूर्वक तैनात किया गया है।

‘बड़ा और बेहतर’

संभवतः यूरोस्टार के लिए सबसे विश्वसनीय चुनौती लंदन तक हाई-स्पीड रेल को बाधित करने वाले राजनीतिक और परिचालन मुद्दों से अप्रभावित मार्गों पर मंडरा रही है।

इटालियन रेलवे की सहायक कंपनी QBuzz ने इटली में पहले से ही बड़ी सफलता के साथ तैनात शानदार Frecciarossa हाई-स्पीड ट्रेनों का उपयोग करके एम्स्टर्डम-ब्रुसेल्स-पेरिस और एम्स्टर्डम-कोलोन-फ्रैंकफर्ट (जर्मनी के डॉयचे बान के साथ प्रतिस्पर्धा में) संचालित करने की अनुमति के लिए डच प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण को आवेदन किया है। , स्पेन और फ्रांस।

QBuzz को जनवरी 2027 से अपने नए मार्ग खोलने की उम्मीद है।

पिछले दो वर्षों में, इटली के ट्रेनीतालिया ने पेरिस-मिलान और पेरिस-ल्योन मार्गों पर भारी प्रभाव डाला है, जहां फ़्रीकियारोसा सीधे टीजीवी के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। दिसंबर 2021 के बाद से मिलान मार्ग पर यात्रियों की संख्या में 58% की वृद्धि हुई है जबकि किराए में औसतन 7% की गिरावट आई है।

“यह नया उदाहरण और अन्य उदाहरण, जैसे कि एसएनसीएफ और ट्रेनीतालिया, जो स्पेनिश रेलवे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, दिखाते हैं कि कैसे पदधारियों के बीच लंबी दूरी की प्रतिस्पर्धा यात्री रेल की ओर एक आदर्श बदलाव ला रही है,” ऑलरेल के महासचिव निक ब्रूक्स कहते हैं, जो गैर का प्रतिनिधित्व करने वाला एक दबाव समूह है। राज्य ट्रेन ऑपरेटर।

यूरोप का लक्ष्य 2030 तक हाई-स्पीड रेल का उपयोग दोगुना करना है – केवल छह साल दूर – और 2050 तक मौजूदा स्तर को तीन गुना करना। केवल हाई-स्पीड नेटवर्क का व्यापक – और त्वरित – विस्तार ही इन बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।

मौजूदा हाई-स्पीड रेलवे को नए ऑपरेटरों के लिए खोलने से नई क्षमता बनाने और नए मार्गों, कम लागत और अधिक यात्रा अवसरों के माध्यम से अधिक यात्रियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, लेकिन इसमें शामिल चुनौतियों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।

कम्युनिटी ऑफ यूरोपियन रेलवे (सीईआर) के कार्यकारी निदेशक अल्बर्टो माज़ोला ने कहा कि उनका संगठन सभी प्रमुख शहरों, शहरी नोड्स और हवाई अड्डों को जोड़ने वाला एक हाई-स्पीड रेल नेटवर्क देखना चाहता है।

“किफायती और आरामदायक ट्रेनों के साथ, रेल परिवहन का पसंदीदा साधन बन जाएगा,” उन्होंने सीएनएन ट्रैवल को बताया, उन्होंने यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों को हाई-स्पीड रेल में निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा, “हमारा शोध यूरोपीय संघ-व्यापी हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और स्थिरता लाभों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।” “अनुमानतः $800 बिलियन, दीर्घकालिक आर्थिक लाभ लागत से काफी अधिक होगा – अनुमानित $587 बिलियन – और ये कनेक्शन रेल यात्रियों की संख्या और बाजार हिस्सेदारी में असाधारण वृद्धि लाएंगे।”

ALLRAIL के ब्रूक्स कहते हैं: “हम 1,000 सीटों वाली हाई-स्पीड ट्रेनों को यूरोप भर के स्थानों को लगातार आधार पर जोड़ते हुए देखना चाहते हैं। इससे किराया कम होगा और राजस्व अधिक होगा। जबकि अन्य प्रतिस्पर्धी लंबी दूरी के परिवहन साधन अपने लिए ‘शुद्ध शून्य’ उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, रेल इसे बड़ा और बेहतर तरीके से कर सकती है।

