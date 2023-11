Money Management in Children: ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടലവരെ എന്നാണല്ലോ ചൊല്ല്. പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സമ്പാദിക്കാനും ചെറുപ്പം മുതലേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്‌. ഈ പരിശീലനത്തിന്‍റെ ആദ്യ കളരി വീട് തന്നെയാണ്.

പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അത് ചെലവഴിക്കാനും കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ മനസിലാക്കാം

1. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കുക (Being Money-wise From Childhood)

ചെറുപ്പം മുതലേ പണത്തിന്‍റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുകയും പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാന ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

2. പണത്തിന്‍റെ മൂല്യം മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കുക (Value Of Money: Start Early)







ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്, കാരണം അത് പണത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറ കുട്ടികളില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കുട്ടികള്‍ക്ക് മനസിലാകുന്ന വിധത്തില്‍ സമ്പാദ്യത്തിലും ചിലവിലും ലളിതമായ പാഠങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക, ഇത് പിന്നീട് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയിടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കുട്ടികളുടെ കൈവശം വരുന്ന നാണയങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാൻ ഒരു പിഗ്ഗി ബാങ്ക് നല്‍കുക, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സേവിംഗ് എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പണത്തിന്‍റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രസകരവും ആകര്‍ഷകവുമായ ഒരു മാര്‍ഗ്ഗമാണ്.

3. അത്യാവശ്യവും അല്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക (Teach Kids Need vs Want)







ദൈനംദിന സാഹചര്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യവും അല്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുക. ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ആവശ്യങ്ങളില്‍ പെടുമ്പോള്‍ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഗാഡ്‌ജെറ്റുകളും അത്യാവശ്യമല്ലാത്തവയില്‍ പെടുത്താം. ഷോപ്പിംഗ് യാത്രകളിൽ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും മുൻഗണനകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്താനാകും.

4. മണി മാനേജ്മെന്‍റ്; ലാഭിക്കുക, പങ്കിടുക, ചെലവഴിക്കുക (Money Management: Save, Share, Spend)

ലാഭിക്കൽ, പങ്കിടൽ, ചെലവഴിക്കൽ എന്നിവ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സമഗ്രമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നു. ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി സമ്പാദ്യത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം, ആവശ്യമുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷം, വിവേകത്തോടെ ചെലവഴിക്കുന്നതിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യുക. “ലഭിക്കുക”, “പങ്കിടുക”, “ചെലവഴിക്കുക” എന്നിങ്ങനെ ലേബൽ ചെയ്ത മൂന്ന് ജാറുകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അലവൻസ് ലഭിക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് ഓരോ പാത്രത്തിനും ഒരു ഭാഗം അനുവദിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു.

5. പോക്കറ്റ് മണി അനുവദിക്കുക (Allocate Pocket Money)

പ്രതിവാര അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസ അലവൻസ് സംവിധാനം അല്ലെങ്കില്‍ പോക്കറ്റ് മണി നല്‍കുന്നത് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, പ്രായോഗികമായി അത് വിനിയോഗിക്കാനുള്ള അവസരവും നൽകുന്നു. ഇത്, കുട്ടികളില്‍ ഉത്തരവാദിത്തബോധം വളർന്നുവരാന്‍ സഹായിയ്ക്കും.

6. സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക (Teach Financial Goals)

ക്ഷമയുടെയും അച്ചടക്കത്തിന്‍റെയും മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഗെയിം വേണമെങ്കിൽ, ഓരോ ആഴ്ചയും എത്ര തുക ലാഭിക്കണമെന്ന് കണക്കാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക. സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന്‍റെയും കാലതാമസമുള്ള സംതൃപ്തിയുടെയും അനുഭവം കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത സമീപനം ഉചിതമാണ്.

7. മണി മാനേജ്മെന്‍റിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു (Learning About Money Management)

തെറ്റുകൾ മണി മാനേജ്മെന്‍റിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുക. ബഡ്ജറ്റിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ പാഠങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കുക. മുതിർന്നവർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പരീക്ഷണത്തിലൂടെയും പിശകുകളിലൂടെയും പഠിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നു.

8. മാതാപിതാക്കൾ റോൾ മോഡലുകൾ (Parents Play Role Models)

കുട്ടികളുടെ സാമ്പത്തിക മനോഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ബജറ്റിംഗ്, ലാഭിക്കൽ, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ചിലവുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കുക.

9. കളിയിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പഠിപ്പിക്കൽ (Teaching Through Game And Activities)

പണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ രസകരമായ ഗെയിമുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക.

10 കുട്ടികളെ ഉത്തരവാദിത്തം പഠിപ്പിക്കുക (Teach Children Responsibility)

പണം കൊണ്ട് അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെ ഉത്തരവാദിത്തബോധം കൂടി അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. കഠിനാധ്വാനത്തിന്‍റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക.

